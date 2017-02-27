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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 бер, 2022 16:43
alex10 написав:мдя... Валютна гілка без постів про курси ...
Якщо стане легше: Чернівці 32/34.5, зранку 32/35, на минулому тижні 32/36.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:11
alex10 написав:
мдя... Валютна гілка без постів про курси ...
Киев - 31/34, валюты на продажу по прежнему нет, гривна есть.
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:30
75stasstas75 написав: alex10 написав:
мдя... Валютна гілка без постів про курси ...
Киев - 31/34, валюты на продажу по прежнему нет, гривна есть.
Каждый день вижу предложения от Гаранта на продажу 10-15 тыс в твердой.. Правда курс неочень-34.5-35.0
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:33
В каких банках сейчас можно купить валюту на карту онлайн ?
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Додано: Пон 14 бер, 2022 23:37
SILVER_UA написав:
В каких банках сейчас можно купить валюту на карту онлайн ?
Ни в каких. Запрет НБУ. Можно только продать онлайн
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Додано: Вів 15 бер, 2022 01:22
greenozon написав:
РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки
ПОНЕДІЛОК, 14 БЕРЕЗНЯ 2022
Как считали, естественно, не уточнили. ВВП Украины в 2020 был 155 ярдов.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 06:21
phantom_systems написав: greenozon написав:
РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки
ПОНЕДІЛОК, 14 БЕРЕЗНЯ 2022
Как считали, естественно, не уточнили. ВВП Украины в 2020 был 155 ярдов.
Людські життя безцінні. Внуки, правнуки, пра-пра-пра... будуть платити не розплатяться. Як німці Ізраїлю і Польщі.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 10:45
курсы обменок широко 32-34, моно купить продать в этом диапазоне.
в банкоматах некоторых банок (пивденный) можно снять налик свободно ну и на кассах в сильпо в дополнение к чеку до 6т. вроде...
Востаннє редагувалось чик
в Вів 15 бер, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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чик
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Додано: Вів 15 бер, 2022 11:35
Окупанти вже завдали економіці України збитків на півтрильйона доларівhttps://www.unian.ua/economics/finance/ ... 44350.html
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greenozon
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Додано: Вів 15 бер, 2022 14:14
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