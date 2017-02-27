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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 бер, 2022 14:22
Два дні банки взагалі не брали рефінансу НБУ https://minfin.com.ua/ua/2022/03/15/82162703/
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greenozon
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