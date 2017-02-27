RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9360936193629363
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 14:22

Два дні банки взагалі не брали рефінансу НБУ
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/15/82162703/
greenozon
 
Повідомлень: 12921
З нами з: 01.06.14
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9360936193629363
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slasva і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3027, 3028, 3029
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30285 23797339
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 бер, 2022 12:02
razor
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22048437
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 бер, 2022 08:40
prilepskiy
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6988983
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Simple Invest (152)
15.03.2022 14:36
Рынок ОВГЗ (2876)
15.03.2022 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.