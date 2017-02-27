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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9360936193629363
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 14:22

Два дні банки взагалі не брали рефінансу НБУ
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/15/82162703/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:52

  greenozon написав:Два дні банки взагалі не брали рефінансу НБУ
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/15/82162703/

А зачем им деньги? Деньги нужны когда работает экономика, на закупки на транспорт на зарплаты. А когда Ничего не работает крупному бизнесу деньги не нужны. А мелкой шушере лимиты поурезали. Мне только моно 10к оставил, даже на похороны не хватит если что, Остальные все урезали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:23

  greenozon написав:Окупанти вже завдали економіці України збитків на півтрильйона доларів

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 44350.html

У оригіналі:
Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про $500 млрд. Точно можна буде порахувати лише після війни (https://www.kmu.gov.ua/news/intervyu-mi ... s-14032022)
xaos_22
 
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