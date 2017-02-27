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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9360936193629363
Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 14:22

Два дні банки взагалі не брали рефінансу НБУ
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/15/82162703/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 15:52

  greenozon написав:Два дні банки взагалі не брали рефінансу НБУ
https://minfin.com.ua/ua/2022/03/15/82162703/

А зачем им деньги? Деньги нужны когда работает экономика, на закупки на транспорт на зарплаты. А когда Ничего не работает крупному бизнесу деньги не нужны. А мелкой шушере лимиты поурезали. Мне только моно 10к оставил, даже на похороны не хватит если что, Остальные все урезали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 16:23

  greenozon написав:Окупанти вже завдали економіці України збитків на півтрильйона доларів

https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 44350.html

У оригіналі:
Міністерство економіки вважало, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП. За іншою оцінкою, йдеться про $500 млрд. Точно можна буде порахувати лише після війни (https://www.kmu.gov.ua/news/intervyu-mi ... s-14032022)
xaos_22
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 17:36

Стало известно, когда Украина вступит в ЕС!

На прошлой неделе состоялось заседание Европейского совета, в рамках которого была одобрена декларация на признаке членства Украины в ЕС. Для Украины подготовили план вступления в ЕС, который стал промежуточным вариантом между ускоренным вступлением и традиционной длительной процедурой евроинтеграции.

План предполагает:
• статус Украины как «кандидата+» с интеграцией в энергетический сектор ЕС, отменой квот и ограничений на импорт товаров и услуг;
• подготовку Украины к вступлению за 5 лет;
• создание ЕС фонда, поддерживающего «восстановление разрушенной инфраструктуры, экономики и социального обеспечения», а также «поддержку реформ и вступления в ЕС»;
• доступ в Европейский Совет без права голоса

Кроме того, Европейский совет планирует в скором времени выделить 500 миллионов евро на оборону, а также принять активное участие в восстановлении Украины после войны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 18:44

Размещение облигаций

Сегодня состоялось размещение облигаций на 5403.9 млн. грн. (в эквиваленте). Из них:
1 месяц - 205.7 млн. грн. - 10%
1 год (военные) - 4849.8 млн. грн. - 11%
1 год (военные) - $11.9 млн. - 3.7%

Удовлетворены все заявки.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:04

Курс рейхс рупии

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:54

сегодня магазин техники вывозил технику.
Нарастает дефицит, импортными товарами не понятно как торговать и куча магазинов закрылись, по какому курсу им закупать следующий товар, пускай просто лежит, чем продешевить.
sundaytvgood
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