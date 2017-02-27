А зачем им деньги? Деньги нужны когда работает экономика, на закупки на транспорт на зарплаты. А когда Ничего не работает крупному бизнесу деньги не нужны. А мелкой шушере лимиты поурезали. Мне только моно 10к оставил, даже на похороны не хватит если что, Остальные все урезали.
На прошлой неделе состоялось заседание Европейского совета, в рамках которого была одобрена декларация на признаке членства Украины в ЕС. Для Украины подготовили план вступления в ЕС, который стал промежуточным вариантом между ускоренным вступлением и традиционной длительной процедурой евроинтеграции.
План предполагает: • статус Украины как «кандидата+» с интеграцией в энергетический сектор ЕС, отменой квот и ограничений на импорт товаров и услуг; • подготовку Украины к вступлению за 5 лет; • создание ЕС фонда, поддерживающего «восстановление разрушенной инфраструктуры, экономики и социального обеспечения», а также «поддержку реформ и вступления в ЕС»; • доступ в Европейский Совет без права голоса
Кроме того, Европейский совет планирует в скором времени выделить 500 миллионов евро на оборону, а также принять активное участие в восстановлении Украины после войны.
сегодня магазин техники вывозил технику. Нарастает дефицит, импортными товарами не понятно как торговать и куча магазинов закрылись, по какому курсу им закупать следующий товар, пускай просто лежит, чем продешевить.