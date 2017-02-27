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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 бер, 2022 06:02
sundaytvgood написав:
сегодня магазин техники вывозил технику.
Нарастает дефицит, импортными товарами не понятно как торговать и куча магазинов закрылись, по какому курсу им закупать следующий товар, пускай просто лежит, чем продешевить.
Кто в войну покупает технику? Разве что медицинскую, транспорт или ту что можно использовать для эвакуации/ обороны. Даже в первый локдаун магазины техники закрыли, сейчас ситуация намного серьезнее.
Надеюсь посевная сорвана не будет. Если у Деника есть информация, поделитесь.
Пс когда на полках исчез хлеб, я подумал купить хлебопечку
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Додано: Сер 16 бер, 2022 09:39
Не, ну не скажите.. машинка для стрижки, триммер, мультиварка. Это то, что купил я и знакомый. Организация, которая в офисе разместила переселенцев, купила 3 стиралко сушилки. Мои женщины пока обходятся без оставшихся дома фена/плойки и т.д., но сколькие таки будут не против из купить?
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:16
кто то получил 6500 от государства?
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:28
магазин компьютеров заложил цену на корпус по курсу 41, если сравнивать с декабрем, когда покупал корпус за 1100, то теперь 1600.
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sundaytvgood
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Додано: Сер 16 бер, 2022 10:46
А толку если от 18 до 60 низя...
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