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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9361936293639364
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 06:02

  sundaytvgood написав:сегодня магазин техники вывозил технику.
Нарастает дефицит, импортными товарами не понятно как торговать и куча магазинов закрылись, по какому курсу им закупать следующий товар, пускай просто лежит, чем продешевить.

Кто в войну покупает технику? Разве что медицинскую, транспорт или ту что можно использовать для эвакуации/ обороны. Даже в первый локдаун магазины техники закрыли, сейчас ситуация намного серьезнее.

Надеюсь посевная сорвана не будет. Если у Деника есть информация, поделитесь.

Пс когда на полках исчез хлеб, я подумал купить хлебопечку
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 09:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не, ну не скажите.. машинка для стрижки, триммер, мультиварка. Это то, что купил я и знакомый. Организация, которая в офисе разместила переселенцев, купила 3 стиралко сушилки. Мои женщины пока обходятся без оставшихся дома фена/плойки и т.д., но сколькие таки будут не против из купить?
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто то получил 6500 от государства?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:28

магазин компьютеров заложил цену на корпус по курсу 41, если сравнивать с декабрем, когда покупал корпус за 1100, то теперь 1600.
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 10:46

  WallNutPen написав:Собственно сабж https://bank.gov.ua/ua/news/all/gromady ... -tis-yevro

А толку если от 18 до 60 низя...
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 11:43

  yama написав:
  WallNutPen написав:Собственно сабж https://bank.gov.ua/ua/news/all/gromady ... -tis-yevro

А толку если от 18 до 60 низя...

женщинам -- можно...
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:15

Запорожье 32/34
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А по 34 реально купить?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 12:58

  Investor_K написав:А по 34 реально купить?

если в Запорожье, то да
edvardd
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