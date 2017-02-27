|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 бер, 2022 13:24
Investor_K написав:
А по 34 реально купить?
Если сильно надо то могу продать
Вменяемую сумму
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2230
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 14:54
Хто виграв від війни? Я скажу так - Долярчик. Він же там виступав проти касових апаратів.
відкладається впровадження РРО для всіх ФОП
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 542
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:13
sailed написав:
Хто виграв від війни? Я скажу так - Долярчик
Не пишіть дурниць. Ніхто не виграв і не виграє, це страшна біда.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6172 раз.
- Подякували: 2745 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 16 бер, 2022 17:22
Та жартую, звісно біда. Всі ми в одному човні.
-
sailed
-
-
- Повідомлень: 542
- З нами з: 24.05.16
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30288
|24084254
|
|
|1434
|6989495
|
|
|7970
|22049127
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|