Если сильно надо то могу продать
Вменяемую сумму
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 бер, 2022 13:24
Додано: Сер 16 бер, 2022 23:12
Федрезерв США почав цикл підвищення відсоткових ставок.
Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними запозиченнями (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер діапазон ставки становить від 0,25% до 0,5% річних. Джерело:
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