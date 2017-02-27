RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9362936393649365
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:24

  Investor_K написав:А по 34 реально купить?

Если сильно надо то могу продать
Вменяемую сумму
барабашов
 
Повідомлень: 2230
З нами з: 16.06.15
Подякував: 219 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 23:12

Федрезерв США почав цикл підвищення відсоткових ставок.
Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними запозиченнями (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер діапазон ставки становить від 0,25% до 0,5% річних. Джерело: https://biz.censor.net/n3325863
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 415
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 06:21

75stasstas75 как вовремя для Украины.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11410
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1916 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9362936393649365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3027, 3028, 3029
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30288 24178580
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 бер, 2022 16:34
phantom_systems
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6989821
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22049546
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (671)
17.03.2022 05:49
Рынок ОВГЗ (2882)
17.03.2022 02:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.