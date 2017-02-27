Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 бер, 2022 13:24
Investor_K написав:
А по 34 реально купить?
Если сильно надо то могу продать
Вменяемую сумму
барабашов
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Додано: Сер 16 бер, 2022 23:12
Федрезерв США почав цикл підвищення відсоткових ставок.
Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними запозиченнями (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер діапазон ставки становить від 0,25% до 0,5% річних. Джерело:
https://biz.censor.net/n3325863
75stasstas75
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Додано: Чет 17 бер, 2022 06:21
75stasstas75 как вовремя для Украины.
vitaliian
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Додано: Чет 17 бер, 2022 08:05
Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми та не встиг тут конвертнути
kwon
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Додано: Чет 17 бер, 2022 08:07
kwon написав:
Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми та не встиг тут конвертнути
Пойти в любую обменку у Німеччині -- и обміняти готівкові долари на готівкові євро.
В чем вопрос/проблема то?
_hunter
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Додано: Чет 17 бер, 2022 08:12
Чув що курс в обмінних дуже не вигідний, може краще відкрити рахунок, сума чимала
kwon
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Додано: Чет 17 бер, 2022 08:22
kwon написав:
Чув що курс в обмінних дуже не вигідний,
може краще відкрити рахунок
, сума чимала
А документы на чималу суму есть?..
При этом в последнее время народ во всяких Польшах/Чехиях массово начал жаловаться на требования подтвердить "европейскость" (ВНЖ\гражданство) владельца счета...
_hunter
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Додано: Чет 17 бер, 2022 08:25
kwon написав:
Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми та не встиг тут конвертнути
Если они еще не пересекли границу, то лучше это сделать в Ужгороде, Черновцах и т.д. Правда, евро там продают гораздо выше, чем по курсу FOREX.
Если они уже в Германии, то ... упс. Будет очень невыгодный обмен. В принципе, в любом банке, но могут попросить декларацию на вывоз валюты.
Искатель
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Додано: Чет 17 бер, 2022 08:40
Искатель написав: kwon написав:
Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми
та не встиг тут конвертнути
Если они еще не пересекли границу, то \\\
Вон же -- ответ на вопрос -- прямо в сообщении: границу уже пересекли.
_hunter
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Додано: Чет 17 бер, 2022 08:43
_hunter написав:
А документы на чималу суму есть?..
Есть практический опыт, какие документы для этого подходят? Например, выписка по зарплатной карте из банка. Чеки из банка по обмену грн\евро\доллар. Продажа квартиры\дом\дача ?
wadimk
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