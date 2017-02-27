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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9363936493659366>
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 13:24

  Investor_K написав:А по 34 реально купить?

Если сильно надо то могу продать
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барабашов
 
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Федрезерв США почав цикл підвищення відсоткових ставок.
Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними запозиченнями (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер діапазон ставки становить від 0,25% до 0,5% річних. Джерело: https://biz.censor.net/n3325863
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 06:21

75stasstas75 как вовремя для Украины.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми та не встиг тут конвертнути
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:07

  kwon написав:Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми та не встиг тут конвертнути

Пойти в любую обменку у Німеччині -- и обміняти готівкові долари на готівкові євро.
В чем вопрос/проблема то?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:12

Чув що курс в обмінних дуже не вигідний, може краще відкрити рахунок, сума чимала
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:22

  kwon написав:Чув що курс в обмінних дуже не вигідний, може краще відкрити рахунок, сума чимала

А документы на чималу суму есть?..
При этом в последнее время народ во всяких Польшах/Чехиях массово начал жаловаться на требования подтвердить "европейскость" (ВНЖ\гражданство) владельца счета...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:25

  kwon написав:Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми та не встиг тут конвертнути

Если они еще не пересекли границу, то лучше это сделать в Ужгороде, Черновцах и т.д. Правда, евро там продают гораздо выше, чем по курсу FOREX.
Если они уже в Германии, то ... упс. Будет очень невыгодный обмен. В принципе, в любом банке, но могут попросить декларацию на вывоз валюты.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:40

  Искатель написав:
  kwon написав:Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми та не встиг тут конвертнути

Если они еще не пересекли границу, то \\\

Вон же -- ответ на вопрос -- прямо в сообщении: границу уже пересекли.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  _hunter написав:А документы на чималу суму есть?..

Есть практический опыт, какие документы для этого подходят? Например, выписка по зарплатной карте из банка. Чеки из банка по обмену грн\евро\доллар. Продажа квартиры\дом\дача ?
wadimk
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