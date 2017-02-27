_hunter написав:А документы на чималу суму есть?..
Есть практический опыт, какие документы для этого подходят? Например, выписка по зарплатной карте из банка. Чеки из банка по обмену грн\евро\доллар. Продажа квартиры\дом\дача ?
Вместе с декларацией таможенному органу предоставляются документ, удостоверяющий личность и подтверждающий государство постоянного проживания, а также документы, подтверждающие снятие наличности в собственных счетов в банках или приобретение банковских металлов, определенные в п.18 Постановления Правления НБУ №5 от 02.01.2019 года.
Обратите внимание, что такие документы являются действительными в течение 90 календарных дней с момента снятия наличности. Значит, снять деньги со счета и «готовить» их к перемещению через границу более, чем 90 дней, не получится.