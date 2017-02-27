_hunter написав:А документы на чималу суму есть?..
Есть практический опыт, какие документы для этого подходят? Например, выписка по зарплатной карте из банка. Чеки из банка по обмену грн\евро\доллар. Продажа квартиры\дом\дача ?
Вместе с декларацией таможенному органу предоставляются документ, удостоверяющий личность и подтверждающий государство постоянного проживания, а также документы, подтверждающие снятие наличности в собственных счетов в банках или приобретение банковских металлов, определенные в п.18 Постановления Правления НБУ №5 от 02.01.2019 года.
Обратите внимание, что такие документы являются действительными в течение 90 календарных дней с момента снятия наличности. Значит, снять деньги со счета и «готовить» их к перемещению через границу более, чем 90 дней, не получится.
_hunter написав:А документы на чималу суму есть?..
Есть практический опыт, какие документы для этого подходят? Например, выписка по зарплатной карте из банка. Чеки из банка по обмену грн\евро\доллар. Продажа квартиры\дом\дача ?
Вместе с декларацией таможенному органу предоставляются документ, удостоверяющий личность и подтверждающий государство постоянного проживания, а также документы, подтверждающие снятие наличности в собственных счетов в банках или приобретение банковских металлов, определенные в п.18 Постановления Правления НБУ №5 от 02.01.2019 года.
Обратите внимание, что такие документы являются действительными в течение 90 календарных дней с момента снятия наличности. Значит, снять деньги со счета и «готовить» их к перемещению через границу более, чем 90 дней, не получится.
З вашої практики: оті "90 днів" - це для підтвердженні у випадку перетину кордону ? чи взагалі - для будь яких випадків підтвердження походження коштів ?
WallNutPen написав:
Weltbuerger написав:В свете нового ограничения от НБУ, кто даст расширенную инфу, если вывозимая сумма превышает 10000 евро, какие конкретно документы можно предъявлять для подтверждения вывозимой валюты? Есть ли какой-то перечень таких документов? Прокатывает ли декларация о доходах ФОП??, например, или банковские выписки о получении дохода фоп в течение года и т.п.?
В ссылке документа по ссылке выше указано "зокрема документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів". То есть я так понимаю контролируется не происхождение денег, а именно тот факт, что вы сняли эти деньги с собственного счета в банке. Думаю тут логика НБУ в том что если валюта у вас была на счете, то финмон банка уже проверил происхождение этих средств ранее. Аналогично с банковскими металами - когда вы их покупали ОФИЦИАЛЬНО в банке - финмон банка также должен был проверить происхождение этих средств. Естественно если они превышали определенные суммы. Потому декларации ФОП - думаю явно не о том, а вот депо договор в валюте с расходным кассовым ордером на получение валюты с вашего счета - очень даже вполне.
а от якщо немає самої БАМАЖКИ ДОГОВОРУ, а є тільки ордер на отримання валютної готівки з цього депо - буде достатньо ? Є практичний досвід?
Думав батьків відправити... ...та бачу, можуть бути проблемс з овер €10К на руках