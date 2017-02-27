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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9364936593669367>
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 09:00

  wadimk написав:
  _hunter написав:А документы на чималу суму есть?..

Есть практический опыт, какие документы для этого подходят? Например, выписка по зарплатной карте из банка. Чеки из банка по обмену грн\евро\доллар. Продажа квартиры\дом\дача ?

Вместе с декларацией таможенному органу предоставляются документ, удостоверяющий личность и подтверждающий государство постоянного проживания, а также документы, подтверждающие снятие наличности в собственных счетов в банках или приобретение банковских металлов, определенные в п.18 Постановления Правления НБУ №5 от 02.01.2019 года.

Обратите внимание, что такие документы являются действительными в течение 90 календарных дней с момента снятия наличности. Значит, снять деньги со счета и «готовить» их к перемещению через границу более, чем 90 дней, не получится.

https://blog.liga.net/user/yagoldarb/article/38823
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не можу зрозуміти - 10 тис. це на дорослого, чи на дітей також?
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:25

  _hunter написав:
  wadimk написав:
  _hunter написав:А документы на чималу суму есть?..

Есть практический опыт, какие документы для этого подходят? Например, выписка по зарплатной карте из банка. Чеки из банка по обмену грн\евро\доллар. Продажа квартиры\дом\дача ?

Вместе с декларацией таможенному органу предоставляются документ, удостоверяющий личность и подтверждающий государство постоянного проживания, а также документы, подтверждающие снятие наличности в собственных счетов в банках или приобретение банковских металлов, определенные в п.18 Постановления Правления НБУ №5 от 02.01.2019 года.

Обратите внимание, что такие документы являются действительными в течение 90 календарных дней с момента снятия наличности. Значит, снять деньги со счета и «готовить» их к перемещению через границу более, чем 90 дней, не получится.

https://blog.liga.net/user/yagoldarb/article/38823


З вашої практики: оті "90 днів" - це для підтвердженні у випадку перетину кордону ? чи взагалі - для будь яких випадків підтвердження походження коштів ?


  WallNutPen написав:
  Weltbuerger написав:В свете нового ограничения от НБУ, кто даст расширенную инфу, если вывозимая сумма превышает 10000 евро, какие конкретно документы можно предъявлять для подтверждения вывозимой валюты? Есть ли какой-то перечень таких документов? Прокатывает ли декларация о доходах ФОП??, например, или банковские выписки о получении дохода фоп в течение года и т.п.?

В ссылке документа по ссылке выше указано "зокрема документи про зняття готівки з власних рахунків або про придбання банківських металів". То есть я так понимаю контролируется не происхождение денег, а именно тот факт, что вы сняли эти деньги с собственного счета в банке. Думаю тут логика НБУ в том что если валюта у вас была на счете, то финмон банка уже проверил происхождение этих средств ранее. Аналогично с банковскими металами - когда вы их покупали ОФИЦИАЛЬНО в банке - финмон банка также должен был проверить происхождение этих средств. Естественно если они превышали определенные суммы. Потому декларации ФОП - думаю явно не о том, а вот депо договор в валюте с расходным кассовым ордером на получение валюты с вашего счета - очень даже вполне.

а от якщо немає самої БАМАЖКИ ДОГОВОРУ, а є тільки ордер на отримання валютної готівки з цього депо - буде достатньо ? Є практичний досвід?

Думав батьків відправити...
...та бачу, можуть бути проблемс з овер €10К на руках :(
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 10:40

  kwon написав:Не можу зрозуміти - 10 тис. це на дорослого, чи на дітей також?

А дети имеют право самостоятельного пересечения границы?
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:02

  kwon написав:Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми та не встиг тут конвертнути

Съездите в Польшу и поменяйте в канторе.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:26

Запорожье на 11:00 32/34
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:26

  kwon написав:Не можу зрозуміти - 10 тис. це на дорослого, чи на дітей також?


дети такие же граждане как и взрослые
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Федеральна резервна система (ФРС) підвищила відсоткову ставку за федеральними запозиченнями (federal funds rate) на 25 базисних пунктів, тепер діапазон ставки становить від 0,25% до 0,5% річних.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:54

  kwon написав:Вітаю, колеги! Підкажіть як краще обміняти готівкові долари на євро у Німеччині? Відправив дружину з дітьми та не встиг тут конвертнути


мне вот сказали люди наши, когда меняли долл на евро

"Deutsche Bank = Спросили откуда я, и сказали, что для украинских граждан комисси при обмене НЕТ"
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Слушайте. давайте в этой тема обговорим по поводу того как поменять гривну на валюту. Что думаете, вывод на Binance через P2P в USDТ монобанк. Но в этом случае покупка выходит по 32.
Может есть у кого-то какой-то блее вменяемы способ перевести гривну в что-то более стабильное с территории Украины?
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