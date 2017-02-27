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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9364936593669367
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:05

  antikkristall написав:
  kwon написав:Не можу зрозуміти - 10 тис. це на дорослого, чи на дітей також?


дети такие же граждане как и взрослые

Три раза ха: -- один раз при покупке алкоголя, второй раз -- в военкомате. Финалочка -- в банке -- на подписании той же ипотеки...
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