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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 бер, 2022 15:05
antikkristall написав: kwon написав:
Не можу зрозуміти - 10 тис. це на дорослого, чи на дітей також?
дети такие же граждане как и взрослые
Три раза ха: -- один раз при покупке алкоголя, второй раз -- в военкомате. Финалочка -- в банке -- на подписании той же ипотеки...
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ