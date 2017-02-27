Три раза ха: -- один раз при трудоустройстве, второй раз -- в военкомате. Финалочка -- в банке: на подписании той же ипотеки... Ну и "контролька" -- при покупке алкоголя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 бер, 2022 15:05
Три раза ха: -- один раз при трудоустройстве, второй раз -- в военкомате. Финалочка -- в банке: на подписании той же ипотеки... Ну и "контролька" -- при покупке алкоголя.
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59
Вітаюсь совсіма.
Наступні за Штатами британці також підняли облікову ставку на 25 відсоткових пунктів до 0,75%.
ВО
Хай щастить!
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