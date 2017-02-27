Три раза ха: -- один раз при трудоустройстве, второй раз -- в военкомате. Финалочка -- в банке: на подписании той же ипотеки... Ну и "контролька" -- при покупке алкоголя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 бер, 2022 15:05
Три раза ха: -- один раз при трудоустройстве, второй раз -- в военкомате. Финалочка -- в банке: на подписании той же ипотеки... Ну и "контролька" -- при покупке алкоголя.
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59
Вітаюсь совсіма.
Наступні за Штатами британці також підняли облікову ставку на 25 відсоткових пунктів до 0,75%.
ВО
Хай щастить!
Додано: Чет 17 бер, 2022 19:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если еще не закрыли эту дорожку, то…
Есть биржа Cryptology (рефка —
Там есть инструмент Earn, аналог банковского депозита. USDT От 30 дней, доходность 13% годовых, процент начисляется ежедневно, но падает только в конце. Открыть этот депозит можно оплатой с гривневой карты, на выбор списание в долларе или евро. МСС 6051 (квазикэш) Комиссии биржи за вход в этом случае НЕТ, но заморозка средств минимум 30 дней по понятным причинам. Выход потом стоит 1 USDT если Tron. Если есть задача именно сохранить и не ссыте доверять биржам и стейблкоинам, вариант отличный. Нужен ли KYC не знаю, я проходил в любом случае.
Додано: Чет 17 бер, 2022 21:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можливо комусь з волонтерів знадобиться чи для переказів рідним.
PayPal тепер в Україні.
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