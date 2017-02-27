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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9364936593669367
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 15:05

  antikkristall написав:
  kwon написав:Не можу зрозуміти - 10 тис. це на дорослого, чи на дітей також?


дети такие же граждане как и взрослые

Три раза ха: -- один раз при трудоустройстве, второй раз -- в военкомате. Финалочка -- в банке: на подписании той же ипотеки... Ну и "контролька" -- при покупке алкоголя.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59


Вітаюсь совсіма.

Наступні за Штатами британці також підняли облікову ставку на 25 відсоткових пунктів до 0,75%.

ВО
Хай щастить!
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

rabotint написав:Слушайте. давайте в этой тема обговорим по поводу того как поменять гривну на валюту. Что думаете, вывод на Binance через P2P в USDТ монобанк. Но в этом случае покупка выходит по 32.
Может есть у кого-то какой-то блее вменяемы способ перевести гривну в что-то более стабильное с территории Украины?
Если еще не закрыли эту дорожку, то…
Есть биржа Cryptology (рефка — https://cryptology.com/ref/224-933-514 )
Там есть инструмент Earn, аналог банковского депозита. USDT От 30 дней, доходность 13% годовых, процент начисляется ежедневно, но падает только в конце. Открыть этот депозит можно оплатой с гривневой карты, на выбор списание в долларе или евро. МСС 6051 (квазикэш) Комиссии биржи за вход в этом случае НЕТ, но заморозка средств минимум 30 дней по понятным причинам. Выход потом стоит 1 USDT если Tron. Если есть задача именно сохранить и не ссыте доверять биржам и стейблкоинам, вариант отличный. Нужен ли KYC не знаю, я проходил в любом случае.
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можливо комусь з волонтерів знадобиться чи для переказів рідним.
PayPal тепер в Україні.
https://apnews.com/article/russia-ukrai ... 25531e4d1f
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