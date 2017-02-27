Додано: Чет 17 бер, 2022 19:05

rabotint написав: Слушайте. давайте в этой тема обговорим по поводу того как поменять гривну на валюту. Что думаете, вывод на Binance через P2P в USDТ монобанк. Но в этом случае покупка выходит по 32.

Может есть у кого-то какой-то блее вменяемы способ перевести гривну в что-то более стабильное с территории Украины?

Если еще не закрыли эту дорожку, то…Есть биржа Cryptology (рефка —Там есть инструмент Earn, аналог банковского депозита. USDT От 30 дней, доходность 13% годовых, процент начисляется ежедневно, но падает только в конце. Открыть этот депозит можно оплатой с гривневой карты, на выбор списание в долларе или евро. МСС 6051 (квазикэш) Комиссии биржи за вход в этом случае НЕТ, но заморозка средств минимум 30 дней по понятным причинам. Выход потом стоит 1 USDT если Tron. Если есть задача именно сохранить и не ссыте доверять биржам и стейблкоинам, вариант отличный. Нужен ли KYC не знаю, я проходил в любом случае.