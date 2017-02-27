rabotint написав:Слушайте. давайте в этой тема обговорим по поводу того как поменять гривну на валюту. Что думаете, вывод на Binance через P2P в USDТ монобанк. Но в этом случае покупка выходит по 32. Может есть у кого-то какой-то блее вменяемы способ перевести гривну в что-то более стабильное с территории Украины?
Если еще не закрыли эту дорожку, то… Есть биржа Cryptology (рефка — https://cryptology.com/ref/224-933-514 ) Там есть инструмент Earn, аналог банковского депозита. USDT От 30 дней, доходность 13% годовых, процент начисляется ежедневно, но падает только в конце. Открыть этот депозит можно оплатой с гривневой карты, на выбор списание в долларе или евро. МСС 6051 (квазикэш) Комиссии биржи за вход в этом случае НЕТ, но заморозка средств минимум 30 дней по понятным причинам. Выход потом стоит 1 USDT если Tron. Если есть задача именно сохранить и не ссыте доверять биржам и стейблкоинам, вариант отличный. Нужен ли KYC не знаю, я проходил в любом случае.
sundaytvgood написав:сегодня магазин техники вывозил технику. Нарастает дефицит, импортными товарами не понятно как торговать и куча магазинов закрылись, по какому курсу им закупать следующий товар, пускай просто лежит, чем продешевить.
склад могут разбомбить как не повезло одной сети со складом спиртной продукции. И покупать стремно, если придется покидать жилище.
rabotint написав:Слушайте. давайте в этой тема обговорим по поводу того как поменять гривну на валюту. Что думаете, вывод на Binance через P2P в USDТ монобанк. Но в этом случае покупка выходит по 32. Может есть у кого-то какой-то блее вменяемы способ перевести гривну в что-то более стабильное с территории Украины?
Если еще не закрыли эту дорожку, то… Есть биржа Cryptology (рефка — https://cryptology.com/ref/224-933-514 ) Там есть инструмент Earn, аналог банковского депозита. USDT От 30 дней, доходность 13% годовых, процент начисляется ежедневно, но падает только в конце. Открыть этот депозит можно оплатой с гривневой карты, на выбор списание в долларе или евро. МСС 6051 (квазикэш) Комиссии биржи за вход в этом случае НЕТ, но заморозка средств минимум 30 дней по понятным причинам. Выход потом стоит 1 USDT если Tron. Если есть задача именно сохранить и не ссыте доверять биржам и стейблкоинам, вариант отличный. Нужен ли KYC не знаю, я проходил в любом случае.
А выход как потом делать? В долларах на карту возможно?
rabotint написав:Слушайте. давайте в этой тема обговорим по поводу того как поменять гривну на валюту. Что думаете, вывод на Binance через P2P в USDТ монобанк. Но в этом случае покупка выходит по 32. Может есть у кого-то какой-то блее вменяемы способ перевести гривну в что-то более стабильное с территории Украины?
Если еще не закрыли эту дорожку, то… Есть биржа Cryptology (рефка — https://cryptology.com/ref/224-933-514 ) Там есть инструмент Earn, аналог банковского депозита. USDT От 30 дней, доходность 13% годовых, процент начисляется ежедневно, но падает только в конце. Открыть этот депозит можно оплатой с гривневой карты, на выбор списание в долларе или евро. МСС 6051 (квазикэш) Комиссии биржи за вход в этом случае НЕТ, но заморозка средств минимум 30 дней по понятным причинам. Выход потом стоит 1 USDT если Tron. Если есть задача именно сохранить и не ссыте доверять биржам и стейблкоинам, вариант отличный. Нужен ли KYC не знаю, я проходил в любом случае.
А выход как потом делать? В долларах на карту возможно?
Конкретно с этой биржи только SEPA за 7 долларов или 7 евро, но ничто не мешает перевести тетеры в другое место, где вариантов побольше. Конкретно я сейчас выход не рассматриваю вообще, но если понадобится, то воспользуюсь SEPA на европейский счет.