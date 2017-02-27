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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9365936693679368
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:15

ого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:16

  VASH написав:
  Kabanchik написав:Вы серьезно думаете при таких разрушениях инфраструктуры, жилых домов, дорог, коммуникаций и всего прочего, курс может быть 32/34? Да курс будет под 100 уже очень скоро.

Цей підарас знову виліз...

ого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))!!!
Kabanchik
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