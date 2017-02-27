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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:15
Чого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))
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Kabanchik
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:15
ого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))
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Kabanchik
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:16
VASH написав: Kabanchik написав:
Вы серьезно думаете при таких разрушениях инфраструктуры, жилых домов, дорог, коммуникаций и всего прочего, курс может быть 32/34? Да курс будет под 100 уже очень скоро.
Цей підарас знову виліз...
ого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))!!!
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Kabanchik
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Ірина_
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Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
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