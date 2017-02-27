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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9366936793689369>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:15

ого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:16

  VASH написав:
  Kabanchik написав:Вы серьезно думаете при таких разрушениях инфраструктуры, жилых домов, дорог, коммуникаций и всего прочего, курс может быть 32/34? Да курс будет под 100 уже очень скоро.

Цей підарас знову виліз...

ого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))!!!
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 04:59

⚡️Президент Украины поручил НБУ, нардепам и Кабмину найти такую законную возможность, чтоб государство гарантировало 100% вкладов в национальных банках. Не часть, как сейчас. Полностью.



▪️Всюди, де бізнес може працювати – він має працювати. Уряд вже підготував рішення про розширення програми кредитування для підприємців. Бізнес зможе отримати кредит під 0% на час воєнного стану, а також на місяць після війни. Далі – мінімальна ставка 5%. Загальний обсяг кредитів може бути до 60 млн грн.

▪️Кабмін завтра проголосує за масштабне скорочення регуляцій. Було більше ніж 600 дозволів та ліцензій для бізнесу, а залишиться близько 20 обов’язкових.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 06:52

  Kabanchik написав:Вы серьезно думаете при таких разрушениях инфраструктуры, жилых домов, дорог, коммуникаций и всего прочего, курс может быть 32/34? Да курс будет под 100 уже очень скоро.

Рашка заплатить за інфраструктуру і все інше зі заблокованих резервів і репараціями від наступних поколінь, не переймайся, хлопчику, готуйся гарувати за баланду.
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:17

  Mirax написав:
  Kabanchik написав:Вы серьезно думаете при таких разрушениях инфраструктуры, жилых домов, дорог, коммуникаций и всего прочего, курс может быть 32/34? Да курс будет под 100 уже очень скоро.

Рашка заплатить за інфраструктуру і все інше зі заблокованих резервів і репараціями від наступних поколінь, не переймайся, хлопчику, готуйся гарувати за баланду.

Дурню. Я володію українською краще за тебе. І в мене були найвищі оцінки з мови та літератури на відміну від тебе. І з математики також. Тому не будь навіженим та дивись на речі реалістично, а не всіх, хто з тобою не згоден одразу у вороги записувати - це якраз стиль рашки. Рашка нічого не збирається платити. Як ти змусиш її платити? Вони варвари і розуміють лише силу. НАТО сцикануло. А Україна скільки зможе ще триматися?
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kabanchik, у такий час це вже не смішно..., а йдіть за російським кораблем.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 07:58

  Zochan написав:Kabanchik, у такий час це вже не смішно..., а йдіть за російським кораблем.

А йдіть і ви також на х.. за російським кораблем)
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:00

  Kabanchik написав:Чого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))

Русская свинья иди за русским кораблем :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:15

  Ukrainian написав:
  Kabanchik написав:Чого ти так про себе. Все буде добре, не переймайся хлопчику)))

Русская свинья иди за русским кораблем :lol:

Русская кацапская свинособака иди за русским кораблём🤣🤡🤡🤡
Kabanchik
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