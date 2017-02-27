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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9366936793689369
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:31

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу!"©

  Kabanchik написав:А Україна скільки зможе ще триматися?

Тут, навіть, не пишіть про всяку куйню!

Хлопці всі налаштовані рішуче і впевнені в нашій перемозі, хоч якою б вона дорогою не була!!!
Всі налаштовані гнати ворога, мінімум, до нашого кордону!
А, взагалі, за те, що ворог вже вбив багатьох наших мирних мешканців - жінок/дітей, то хлопці хочуть підорашистів стерти з лиця землі!!!

Тож, вище носа, панове!
Все буде добре!
Переможемо, обов'язково!!!
Слава Україні!!!
І швидка смерть ворогам!!!!!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:42

  Kabanchik написав:Сегодня ходил с Валей в баню. По внутренним каналам сообщили что к лету точно будет 95 за доллар, как я и говорил. А вы не верили.



слышь, гандон
ты поинтересуйся по чем сегодня кабанина , цена упала на высоком предложении

советую тебе срочно сдать свою тушу на шашлык не дожидаясь майских выходных
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:47

  prodigy написав:
  Kabanchik написав:Сегодня ходил с Валей в баню. По внутренним каналам сообщили что к лету точно будет 95 за доллар, как я и говорил. А вы не верили.



слышь, гандон
ты поинтересуйся по чем сегодня кабанина , цена упала на высоком предложении

советую тебе срочно сдать свою тушу на шашлык не дожидаясь майских выходных

Дивлюсь я на небо та й думку гадаю
Чому я не сокіл, чому не літаю?

Ах ти ж кацап всратий🤡🤡🤡
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

даешь шашлыки...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пишу із горящего танка. Купляйте бакси і біткоїни. Нас знову наї..ли.
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:06

  тарасов написав:даешь шашлыки...

Скажи паляниця з Укрзалізниці 🤣👍
Kabanchik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:24

По поводу обмена долларов на евро в Германии

Вот, человек обменял , курс 1,15
С 1000 долларов получено 865 евро

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

модераторы сплять?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:41

  Xenon написав:По поводу обмена долларов на евро в Германии

Вот, человек обменял , курс 1,15
С 1000 долларов получено 865 евро

в Германии всегда было невыгодно менять баксы, помню был на учёбе - так немцы приставали с обменом баксов...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?
yulia956688
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