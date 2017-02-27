Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:31
Kabanchik написав:
А Україна скільки зможе ще триматися?
Тут, навіть, не пишіть про всяку куйню!
Хлопці всі налаштовані рішуче і впевнені в нашій перемозі, хоч якою б вона дорогою не була!!!
Всі налаштовані гнати ворога, мінімум, до нашого кордону!
А, взагалі, за те, що ворог вже вбив багатьох наших мирних мешканців - жінок/дітей, то хлопці хочуть підорашистів стерти з лиця землі!!!
Тож, вище носа, панове!
Все буде добре!
Переможемо, обов'язково!!!
Слава Україні!!!
І швидка смерть ворогам!!!!!!!
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:42
Kabanchik написав:
Сегодня ходил с Валей в баню. По внутренним каналам сообщили что к лету точно будет 95 за доллар, как я и говорил. А вы не верили.
слышь, гандон
ты поинтересуйся по чем сегодня кабанина , цена упала на высоком предложении
советую тебе срочно сдать свою тушу на шашлык не дожидаясь майских выходных
prodigy
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:47
prodigy написав: Kabanchik написав:
Сегодня ходил с Валей в баню. По внутренним каналам сообщили что к лету точно будет 95 за доллар, как я и говорил. А вы не верили.
слышь, гандон
ты поинтересуйся по чем сегодня кабанина , цена упала на высоком предложении
советую тебе срочно сдать свою тушу на шашлык не дожидаясь майских выходных
Дивлюсь я на небо та й думку гадаю
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Ах ти ж кацап всратий🤡🤡🤡
Kabanchik
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 08:56
даешь шашлыки...
тарасов
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:03
Пишу із горящего танка. Купляйте бакси і біткоїни. Нас знову наї..ли.
Kabanchik
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:06
тарасов написав:
даешь шашлыки...
Скажи паляниця з Укрзалізниці 🤣👍
Kabanchik
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:24
По поводу обмена долларов на евро в Германии
Вот, человек обменял , курс 1,15
С 1000 долларов получено 865 евро
Xenon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:39
модераторы сплять?
striped
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:41
Xenon написав:
По поводу обмена долларов на евро в Германии
Вот, человек обменял , курс 1,15
С 1000 долларов получено 865 евро
в Германии всегда было невыгодно менять баксы, помню был на учёбе - так немцы приставали с обменом баксов...
edvardd
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:48
Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?
yulia956688
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