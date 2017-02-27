Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:41
Xenon написав:
По поводу обмена долларов на евро в Германии
Вот, человек обменял , курс 1,15
С 1000 долларов получено 865 евро
в Германии всегда было невыгодно менять баксы, помню был на учёбе - так немцы приставали с обменом баксов...
edvardd
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:48
Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?
yulia956688
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vitaliian
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:59
yulia956688 написав:
Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?
Да нас заливают баксами с евро.
Не видите новости, льют сотнями миллионов почти каждый день.
Я давно писал, с Европой дружить к тому же очень выгодно.
Вспомните Грецию в 2010-2011. Когда они набрали долгов как блох и не могли платить, Европа залила 400 млрд.евро.
В случае ЧП в одной из стран Европа может налить почти неограниченные ресурсы.
Востаннє редагувалось
Хомякоид
в П'ят 18 бер, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:02
yulia956688 написав:
Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?
курс приема доллара 29,25 (во всех банках, как под линеечку)
в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
https://kurs.com.ua/ua/valyuta/usd
купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)
продажа наличной валюты запрещена постановлением НБУ
prodigy
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:15
prodigy написав:
в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
https://курс.ком.юа/ua/valyuta/usd
купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)
Это в отделении?
Investor_K
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:18
Investor_K написав: prodigy написав:
в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
https://курс.ком.юа/ua/valyuta/usd
купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)
Это в отделении?
да
prodigy
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