RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9365936693679368
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:41

  Xenon написав:По поводу обмена долларов на евро в Германии

Вот, человек обменял , курс 1,15
С 1000 долларов получено 865 евро

в Германии всегда было невыгодно менять баксы, помню был на учёбе - так немцы приставали с обменом баксов...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6970
З нами з: 20.11.08
Подякував: 122 раз.
Подякували: 1815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?
yulia956688
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 15.07.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:58

  yulia956688 написав:Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11468
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1917 раз.
Подякували: 2752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:59

  yulia956688 написав:Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?


Да нас заливают баксами с евро.
Не видите новости, льют сотнями миллионов почти каждый день.

Я давно писал, с Европой дружить к тому же очень выгодно.
Вспомните Грецию в 2010-2011. Когда они набрали долгов как блох и не могли платить, Европа залила 400 млрд.евро.
В случае ЧП в одной из стран Европа может налить почти неограниченные ресурсы.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 18 бер, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1600
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2009 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:02

  yulia956688 написав:Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?


курс приема доллара 29,25 (во всех банках, как под линеечку)
в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
https://kurs.com.ua/ua/valyuta/usd

купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)

продажа наличной валюты запрещена постановлением НБУ
prodigy
 
Повідомлень: 7479
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
https://курс.ком.юа/ua/valyuta/usd

купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)


Это в отделении?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7261
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:18

  Investor_K написав:
  prodigy написав:в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
https://курс.ком.юа/ua/valyuta/usd

купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)


Это в отделении?


да
prodigy
 
Повідомлень: 7479
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2986 раз.
Подякували: 2885 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9365936693679368
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3028, 3029, 3030
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30293 24336671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 бер, 2022 19:12
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6990175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22050060
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.