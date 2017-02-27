Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:24

глядя как оно сдулось с под 40 (когда типа никто не продавал) до 32-33 (сколько надо, в любом обменнике, по крайней мере в Одессе так точно), даже уже нет никакого сомнения что уйдет под 30. (а тут еще Кабан-горевещун вылез). а всё будет приблизительно так: нбу откроет межбанку, станет с офером по 29 с существующими ограничениями (или может даже чуть-чуть попустит их) и через пару дней (максимум неделю) нарисуют 28-27-26И не важно, что там на самом деле сначала будет проходить сделок на 100 млн в день под бдительным присмотром нбу - это никого потом волновать не будет, - на табло отрисованный курс то останется навеки. И уже потом начнут снимать ограничения. А сверху потолочек то 29-30.Вот такая ловкость рук и никакого мошенничества.И вообще почему в том же 2014-2015 году не поставили аналогичные 99% запретов, попросту утихомиривая спрос и жесткую планку курса например 16 или 20 - хз. Зачем нужно было разводить всех +-25, если так оказывается можно было.Короче говоря, бакс в Украине практически всё больше теряет какой-либо критерий надежности и защиты от инфляции. Покупать вообще теперь не хочется - спасибо, больше не надо, хватит с меня этой многогодичной головной боли . Единственный пока неоспоримый плюс от валюты - это то, что она более компактнее.