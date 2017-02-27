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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9366936793689369>
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:41

  Xenon написав:По поводу обмена долларов на евро в Германии

Вот, человек обменял , курс 1,15
С 1000 долларов получено 865 евро

в Германии всегда было невыгодно менять баксы, помню был на учёбе - так немцы приставали с обменом баксов...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?
yulia956688
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:58

  yulia956688 написав:Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:59

  yulia956688 написав:Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?


Да нас заливают баксами с евро.
Не видите новости, льют сотнями миллионов почти каждый день.

Я давно писал, с Европой дружить к тому же очень выгодно.
Вспомните Грецию в 2010-2011. Когда они набрали долгов как блох и не могли платить, Европа залила 400 млрд.евро.
В случае ЧП в одной из стран Европа может налить почти неограниченные ресурсы.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 18 бер, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:02

  yulia956688 написав:Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?


курс приема доллара 29,25 (во всех банках, как под линеечку)
в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
https://kurs.com.ua/ua/valyuta/usd

купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)

продажа наличной валюты запрещена постановлением НБУ
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
https://курс.ком.юа/ua/valyuta/usd

купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)


Это в отделении?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:18

  Investor_K написав:
  prodigy написав:в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
https://курс.ком.юа/ua/valyuta/usd

купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)


Это в отделении?


да
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС - "а шо так можно было"

глядя как оно сдулось с под 40 (когда типа никто не продавал) до 32-33 (сколько надо, в любом обменнике, по крайней мере в Одессе так точно), даже уже нет никакого сомнения что уйдет под 30. (а тут еще Кабан-горевещун вылез :lol: ). а всё будет приблизительно так: нбу откроет межбанку, станет с офером по 29 с существующими ограничениями (или может даже чуть-чуть попустит их) и через пару дней (максимум неделю) нарисуют 28-27-26 :lol: И не важно, что там на самом деле сначала будет проходить сделок на 100 млн в день под бдительным присмотром нбу - это никого потом волновать не будет, - на табло отрисованный курс то останется навеки. И уже потом начнут снимать ограничения. А сверху потолочек то 29-30. :mrgreen: Вот такая ловкость рук и никакого мошенничества.

И вообще почему в том же 2014-2015 году не поставили аналогичные 99% запретов, попросту утихомиривая спрос и жесткую планку курса например 16 или 20 - хз. Зачем нужно было разводить всех +-25, если так оказывается можно было.
Короче говоря, бакс в Украине практически всё больше теряет какой-либо критерий надежности и защиты от инфляции. Покупать вообще теперь не хочется - спасибо, больше не надо, хватит с меня этой многогодичной головной боли . Единственный пока неоспоримый плюс от валюты - это то, что она более компактнее.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:07

https://gazeta.ua/articles/economics/_u ... li/1076727
Азовсталь все... и не только... как это на курс повлияет, вопрос времени...
forSen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:39

Alex2007
то шо продавалось выше 30 можно откупить частично взад дешевле и полочка пофиг - это не 14год, а война и чем всё закончится х.з. поэтому лучше разложить яйца во всевозможные корзины...
чик
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