в Германии всегда было невыгодно менять баксы, помню был на учёбе - так немцы приставали с обменом баксов...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:41
Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уже можно купить свободно по 31.80 Кто знает на чем так укрепились?
Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:58
Додано: П'ят 18 бер, 2022 09:59
Да нас заливают баксами с евро.
Не видите новости, льют сотнями миллионов почти каждый день.
Я давно писал, с Европой дружить к тому же очень выгодно.
Вспомните Грецию в 2010-2011. Когда они набрали долгов как блох и не могли платить, Европа залила 400 млрд.евро.
В случае ЧП в одной из стран Европа может налить почти неограниченные ресурсы.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 18 бер, 2022 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:02
курс приема доллара 29,25 (во всех банках, как под линеечку)
в Укргазе можно купить по 29,55 (есть смысл купить и на 3-6 месяцев депо)
купить валюту можно только под депозит (срок 3 мес. минимум)
продажа наличной валюты запрещена постановлением НБУ
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это в отделении?
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:18
Додано: П'ят 18 бер, 2022 12:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС - "а шо так можно было"
глядя как оно сдулось с под 40 (когда типа никто не продавал) до 32-33 (сколько надо, в любом обменнике, по крайней мере в Одессе так точно), даже уже нет никакого сомнения что уйдет под 30. (а тут еще Кабан-горевещун вылез ). а всё будет приблизительно так: нбу откроет межбанку, станет с офером по 29 с существующими ограничениями (или может даже чуть-чуть попустит их) и через пару дней (максимум неделю) нарисуют 28-27-26 И не важно, что там на самом деле сначала будет проходить сделок на 100 млн в день под бдительным присмотром нбу - это никого потом волновать не будет, - на табло отрисованный курс то останется навеки. И уже потом начнут снимать ограничения. А сверху потолочек то 29-30. Вот такая ловкость рук и никакого мошенничества.
И вообще почему в том же 2014-2015 году не поставили аналогичные 99% запретов, попросту утихомиривая спрос и жесткую планку курса например 16 или 20 - хз. Зачем нужно было разводить всех +-25, если так оказывается можно было.
Короче говоря, бакс в Украине практически всё больше теряет какой-либо критерий надежности и защиты от инфляции. Покупать вообще теперь не хочется - спасибо, больше не надо, хватит с меня этой многогодичной головной боли . Единственный пока неоспоримый плюс от валюты - это то, что она более компактнее.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:07
Азовсталь все... и не только... как это на курс повлияет, вопрос времени...
Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:39
Alex2007
то шо продавалось выше 30 можно откупить частично взад дешевле и полочка пофиг - это не 14год, а война и чем всё закончится х.з. поэтому лучше разложить яйца во всевозможные корзины...
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