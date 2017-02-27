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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9366936793689369
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:то шо продавалось выше 30 можно откупить частично взад дешевле и полочка пофиг - это не 14год, а война и чем всё закончится х.з. поэтому лучше разложить яйца во всевозможные корзины...

Да, я на 40% банка купил по 32 понимая в душе что это фиксация убытка.
Но логика была такова:
- Если выиграем, то курс двинет в сторону 25 и можно будет выйти по 28-29 и в целом за счет усреднения не так много потерять
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:48

  чик написав:Alex2007
то шо продавалось выше 30 можно откупить частично взад дешевле и полочка пофиг - это не 14год,


"откупить взад дешевле" - это для тех, кто продавал по выше 34. :)
но не все продавали по 34-36 (наверное физически продавали еще меньшее кол-во людей чем в феврале 2015 года), хотя дней 10 назад оооочень чесались руки. :? :o

а сейчас уже и не хочу (хотя тоже скорее всего зря) - как много раз говорил, не люблю "непонятные ситуации", метушиться и брать на себя лишние риски и нервы.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:30

Alex2007
сдавал малыми порциями, 1т. па 35 её и откуплю наверное...
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  #<1 ... 9366936793689369
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