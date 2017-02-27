RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9366936793689369
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:то шо продавалось выше 30 можно откупить частично взад дешевле и полочка пофиг - это не 14год, а война и чем всё закончится х.з. поэтому лучше разложить яйца во всевозможные корзины...

Да, я на 40% банка купил по 32 понимая в душе что это фиксация убытка.
Но логика была такова:
- Если выиграем, то курс двинет в сторону 25 и можно будет выйти по 28-29 и в целом за счет усреднения не так много потерять
Santehnik
 
Повідомлень: 570
З нами з: 17.05.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:48

  чик написав:Alex2007
то шо продавалось выше 30 можно откупить частично взад дешевле и полочка пофиг - это не 14год,


"откупить взад дешевле" - это для тех, кто продавал по выше 34. :)
но не все продавали по 34-36 (наверное физически продавали еще меньшее кол-во людей чем в феврале 2015 года), хотя дней 10 назад оооочень чесались руки. :? :o

а сейчас уже и не хочу (хотя тоже скорее всего зря) - как много раз говорил, не люблю "непонятные ситуации", метушиться и брать на себя лишние риски и нервы.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3357
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1675 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
2805
 
Повідомлень: 93
З нами з: 20.07.10
Подякував: 425 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:30

Alex2007
сдавал малыми порциями, 1т. па 35 её и откуплю наверное...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6806
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5807 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:48

  2805 написав:Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.

Декларировать все: очередей особых на границе нет -- будут проверять.
Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней.
_hunter
 
Повідомлень: 6406
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:25

  _hunter написав:
  2805 написав:Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.

Декларировать все: очередей особых на границе нет -- будут проверять.
Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней.


Фейспалм
Вело
 
Повідомлень: 261
З нами з: 03.03.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9366936793689369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3028, 3029, 3030
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30294 24359589
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 бер, 2022 12:25
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 142, 143, 144
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1434 6990247
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 бер, 2022 19:15
antikkristall
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7970 22050154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.