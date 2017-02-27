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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:41
чик написав:
то шо продавалось выше 30 можно откупить частично взад дешевле и полочка пофиг - это не 14год, а война и чем всё закончится х.з. поэтому лучше разложить яйца во всевозможные корзины...
Да, я на 40% банка купил по 32 понимая в душе что это фиксация убытка.
Но логика была такова:
- Если выиграем, то курс двинет в сторону 25 и можно будет выйти по 28-29 и в целом за счет усреднения не так много потерять
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Santehnik
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 13:48
чик написав:Alex2007
то шо продавалось выше 30 можно откупить частично взад дешевле и полочка пофиг - это не 14год,
"откупить взад дешевле" - это для тех, кто продавал по выше 34.
но не все продавали по 34-36 (наверное физически продавали еще меньшее кол-во людей чем в феврале 2015 года), хотя дней 10 назад оооочень чесались руки.
а сейчас уже и не хочу (хотя тоже скорее всего зря) - как много раз говорил, не люблю "непонятные ситуации", метушиться и брать на себя лишние риски и нервы.
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Alex2007
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:21
Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:30
Alex2007
сдавал малыми порциями, 1т. па 35 её и откуплю наверное...
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чик
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 14:48
2805 написав:
Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
Декларировать все: очередей особых на границе нет -- будут проверять.
Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней.
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_hunter
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 15:25
_hunter написав:
Декларировать все
2805 написав:
Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г
и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
: очередей особых на границе нет -- будут проверять.
Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней
.
Фейспалм
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Вело
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:19
Alex2007 написав: чик написав:Alex2007
то шо продавалось выше 30 можно откупить частично взад дешевле и полочка пофиг - это не 14год,
"откупить взад дешевле" - это для тех, кто продавал по выше 34.
но не все продавали по 34-36 (наверное физически продавали еще меньшее кол-во людей чем в феврале 2015 года), хотя дней 10 назад оооочень чесались руки.
а сейчас уже и не хочу (хотя тоже скорее всего зря) - как много раз говорил, не люблю "непонятные ситуации", метушиться и брать на себя лишние риски и нервы.
Пока ситуация не прояснится дергаться не стоит, тратим потихоньку гривны с карточек, все равно обьявлены кредитные каникулы, а там посмотрим, лично мне слабо верится в укрепление национальной валюты на фоне таких потерь в экономике.
Кстати,сегодня в Харькове снял немного налички в грантовском банкомате по карте ощадбанка без проблем, на прошлой неделе это было невозможно.
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 16:26
Вело написав: _hunter написав:
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2805 написав:
Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г
и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
: очередей особых на границе нет -- будут проверять.
Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней
.
Фейспалм
А чуть меньше эмоций и чуть больше смысла можно?..
Или это типа моя проблема -- где актуальные документы достать? -- или это совет "вези вчерную -- авось прокатит"?
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_hunter
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