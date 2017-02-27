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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9367936893699370
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:13

  motilek написав:_hunter
50 тыс , это 5 не сильно толстых пачек( это если по 100 купюра) , я бы себе и ребенку под одежду подшила , неужели будут так проверять , что под одеждой ?

Да, именно так могут проверять. Пытаться контрабас протащить или нет -- решать вам. Если что -- 100% конфискация.
_hunter
 
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