|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:13
motilek написав:_hunter
50 тыс , это 5 не сильно толстых пачек( это если по 100 купюра) , я бы себе и ребенку под одежду подшила , неужели будут так проверять , что под одеждой ?
Да, именно так могут проверять. Пытаться контрабас протащить или нет -- решать вам. Если что -- 100% конфискация.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 6413
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30294
|24381676
|
|
|1434
|6990298
|
|
|7970
|22050246
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|