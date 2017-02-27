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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:13
motilek написав:_hunter
50 тыс , это 5 не сильно толстых пачек( это если по 100 купюра) , я бы себе и ребенку под одежду подшила , неужели будут так проверять , что под одеждой ?
Да, именно так могут проверять. Пытаться контрабас протащить или нет -- решать вам. Если что -- 100% конфискация.
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_hunter
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:38
_hunter написав: 2805 написав:
Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
Декларировать все: очередей особых на границе нет -- будут проверять.
Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней.
Подскажите пожалуйста, где можно про срок годности подтверждающих документов 90 дней почитать ?
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citramon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:45
_hunter написав: motilek написав:_hunter
50 тыс , это 5 не сильно толстых пачек( это если по 100 купюра) , я бы себе и ребенку под одежду подшила , неужели будут так проверять , что под одеждой ?
Да, именно так могут проверять. Пытаться контрабас протащить или нет -- решать вам. Если что -- 100% конфискация.
Если доходы честные и наличка не пряталась в потайных местах , то потом очень высокая вероятность, что в суде конфискация будет оспорена.
Но лучше до этого не доводить и дать каждому члену семьи по 10К, которые не нужно декларировать
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citramon
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 20:51
у агрессора офф курс 105*0,37=38,85 грн /дол, черный курс на нал 200*0,37=74 грн/дол.
Так как рубятся последние нити соединения с бывшей союзной республикой, то данные цифры уже не индикативны, хотя могут натолкнуть на соображения некие.
Когда откроется свободный рынок, у людей не будет совсем гривен на импортные товары, потребность в валюте упадет еще сильнее.
Я не знаю как они это делают. Всегда во время войны нацвалюта падает по отношению к иностранным и стабильным. К примеру рейхсмарка.
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sundaytvgood
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 21:23
sundaytvgood написав:
Я не знаю как они это делают.
рынка нет. Будет рынок будет что анализировать. Ну и люди не про валюту думают, а про то где им гречку и рис купить и где найти крышу над головой тем чье жильё разрушено.
6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами, а 3,2 миллиона человек были вынуждены выехали за границу из-за вторжения России — ООН
мягко говоря очень много, каждый седьмой.
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vitaliian
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