2805 написав:Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
Декларировать все: очередей особых на границе нет -- будут проверять. Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней.
Подскажите пожалуйста, где можно про срок годности подтверждающих документов 90 дней почитать ?
motilek написав:_hunter 50 тыс , это 5 не сильно толстых пачек( это если по 100 купюра) , я бы себе и ребенку под одежду подшила , неужели будут так проверять , что под одеждой ?
Да, именно так могут проверять. Пытаться контрабас протащить или нет -- решать вам. Если что -- 100% конфискация.
Если доходы честные и наличка не пряталась в потайных местах , то потом очень высокая вероятность, что в суде конфискация будет оспорена. Но лучше до этого не доводить и дать каждому члену семьи по 10К, которые не нужно декларировать
у агрессора офф курс 105*0,37=38,85 грн /дол, черный курс на нал 200*0,37=74 грн/дол. Так как рубятся последние нити соединения с бывшей союзной республикой, то данные цифры уже не индикативны, хотя могут натолкнуть на соображения некие. Когда откроется свободный рынок, у людей не будет совсем гривен на импортные товары, потребность в валюте упадет еще сильнее.
Я не знаю как они это делают. Всегда во время войны нацвалюта падает по отношению к иностранным и стабильным. К примеру рейхсмарка.
sundaytvgood написав:у агрессора офф курс 105*0,37=38,85 грн /дол, черный курс на нал 200*0,37=74 грн/дол. Так как рубятся последние нити соединения с бывшей союзной республикой, то данные цифры уже не индикативны, хотя могут натолкнуть на соображения некие. Когда откроется свободный рынок, у людей не будет совсем гривен на импортные товары, потребность в валюте упадет еще сильнее.
Я не знаю как они это делают. Всегда во время войны нацвалюта падает по отношению к иностранным и стабильным. К примеру рейхсмарка.
нал $ в рашке продают по 115-120р. вбейте в телеграмме "обмен валют москва"
у гривны скверное будущее, т.к. ущерб нашей экономике был нанесен несоизмеримо больше, чем агрессору. с них достаточно снять санкции, а у нас кучу всего физически разрушили.
-экспорт металлов -экспорт зерновых -куча трудоспособных людей уехавших в европу, часть из которых решит там остаться. +печать бюджетникам при схлопнувшейся налоговой системе. +печать деполюдям (рефинанс пошел нонстопом с 24.02)
единственный позитив это внешние доноры и айтишники. на репарации я бы особо не рассчитывал, они пойдут на восстановление и оплату лендлиза, но точно не на поддержку курса гривны и спасение деполюдей.