2805 написав:Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
Декларировать все: очередей особых на границе нет -- будут проверять. Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней.
Подскажите пожалуйста, где можно про срок годности подтверждающих документов 90 дней почитать ?
motilek написав:_hunter 50 тыс , это 5 не сильно толстых пачек( это если по 100 купюра) , я бы себе и ребенку под одежду подшила , неужели будут так проверять , что под одеждой ?
Да, именно так могут проверять. Пытаться контрабас протащить или нет -- решать вам. Если что -- 100% конфискация.
Если доходы честные и наличка не пряталась в потайных местах , то потом очень высокая вероятность, что в суде конфискация будет оспорена. Но лучше до этого не доводить и дать каждому члену семьи по 10К, которые не нужно декларировать
у агрессора офф курс 105*0,37=38,85 грн /дол, черный курс на нал 200*0,37=74 грн/дол. Так как рубятся последние нити соединения с бывшей союзной республикой, то данные цифры уже не индикативны, хотя могут натолкнуть на соображения некие. Когда откроется свободный рынок, у людей не будет совсем гривен на импортные товары, потребность в валюте упадет еще сильнее.
Я не знаю как они это делают. Всегда во время войны нацвалюта падает по отношению к иностранным и стабильным. К примеру рейхсмарка.
📌 Уряд ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.
Ми ставимо за мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів одразу після прийняття та набрання чинності змін до митного та податкового кодексів.
📌 Знімаємо також усі обмеження за програмою «5-7-9».
Відтепер максимальна сума кредиту збільшується до 60 млн грн. На час воєнного стану та ще місяць після його завершення ставка по кредитах буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, сьогодні буде сплачувати держава.
Rack написав:greenozon то есть наши выпустили, а румынские задержали ))
Да. Именно так и было. Дело в том что указанный в статье случай произошел до того как НБУ опять ввел обязательное декларирование сумм свыше 10000 Евро. Это было 14.03.2022. А статья как датирована этим числом. Но само задержание произошло - вот это новость у румын датированная 12.03.2022 https://www.facebook.com/politiadefront ... 9720920920 То есть пара выезжала из Украины в период когда не было требования обязательно декларировать вывоз валютных ценностей на сумму больше 10000 Евро. Полагаю, что возможно из-за этого случая НБУ принял решение вернуть декларирование. В итоге возможно что из-за вот таких двух мудаков теперь простым людям надо заморачиваться чтобы вывезти те же 50 тыс. долларов