2805 написав:Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.
Декларировать все: очередей особых на границе нет -- будут проверять. Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней.
Подскажите пожалуйста, где можно про срок годности подтверждающих документов 90 дней почитать ?
motilek написав:_hunter 50 тыс , это 5 не сильно толстых пачек( это если по 100 купюра) , я бы себе и ребенку под одежду подшила , неужели будут так проверять , что под одеждой ?
Да, именно так могут проверять. Пытаться контрабас протащить или нет -- решать вам. Если что -- 100% конфискация.
Если доходы честные и наличка не пряталась в потайных местах , то потом очень высокая вероятность, что в суде конфискация будет оспорена. Но лучше до этого не доводить и дать каждому члену семьи по 10К, которые не нужно декларировать
Высота шансов вероятности на "в суде конфискация будет оспорена" -- вообще не зависит от методики контарабаса. Как и размеры шансов (околонулевых) -- получить свой контабас назад. Но даже если контрабас вернут -- вернут его с черной меткой "невъездной" на територию ЕС...
WallNutPen написав:\\\ В итоге возможно что из-за вот таких двух мудаков теперь простым людям надо заморачиваться чтобы вывезти те же 50 тыс. долларов
Обожаю наш нарид: кто-то эвакуирует _все свое имущество_ (2 ляма) -- так он мудак. А когда за ним "простой пэрэсичный" тупо точно так же ломится, но с соткой -- так он "атличнэйшый пацан"... Лимит 0-го декларирования (так, к слову) какой там был? -- 14 тыщ?