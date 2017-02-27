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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9368936993709371
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 07:29

  vitaliian написав:
6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами, а 3,2 миллиона человек были вынуждены выехали за границу из-за вторжения России — ООН
мягко говоря очень много, каждый седьмой.

Поляки готуються прийняти 700 тис. учнів з України https://wyborcza.pl/7,82983,28237610,ko ... 4-L.1.duzy , це кожного четвертого, а разом з іншими країнами, то десь кожного третього. Причому чимало залишиться на постійно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 07:43

  citramon написав:
  _hunter написав:
  2805 написав:Собираюсь вывезти жену и дочку в Паланку, на границу с Молдовой. Дальше они поедут сами.Хочу дать им с собой 50к долларов. У жены есть договор депо с Ощадом на 60к, закончившийся в 2019г и квитанции банка о выплате. Что ей делать на таможне, декларировать эти деньги или часть спрятать? Если декларировать, то сколько? Очень переживаю.

Декларировать все: очередей особых на границе нет -- будут проверять.
Я там выше писал: "срок годности" документов -- 90 дней.

Подскажите пожалуйста, где можно про срок годности подтверждающих документов 90 дней почитать ?

выше по форуму -- я там ссылки оставлял.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 07:46

  citramon написав:
  _hunter написав:
  motilek написав:_hunter
50 тыс , это 5 не сильно толстых пачек( это если по 100 купюра) , я бы себе и ребенку под одежду подшила , неужели будут так проверять , что под одеждой ?

Да, именно так могут проверять. Пытаться контрабас протащить или нет -- решать вам. Если что -- 100% конфискация.

Если доходы честные и наличка не пряталась в потайных местах , то потом очень высокая вероятность, что в суде конфискация будет оспорена.
Но лучше до этого не доводить и дать каждому члену семьи по 10К, которые не нужно декларировать

Высота шансов вероятности на "в суде конфискация будет оспорена" -- вообще не зависит от методики контарабаса. Как и размеры шансов (околонулевых) -- получить свой контабас назад.
Но даже если контрабас вернут -- вернут его с черной меткой "невъездной" на територию ЕС...
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 07:49

  WallNutPen написав:\\\ В итоге возможно что из-за вот таких двух мудаков теперь простым людям надо заморачиваться чтобы вывезти те же 50 тыс. долларов

Обожаю наш нарид: кто-то эвакуирует _все свое имущество_ (2 ляма) -- так он мудак. А когда за ним "простой пэрэсичный" тупо точно так же ломится, но с соткой -- так он "атличнэйшый пацан"...
Лимит 0-го декларирования (так, к слову) какой там был? -- 14 тыщ? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 08:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Причому чимало залишиться на постійно.
эмиграция детей без родителей?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:08

  _hunter написав:
  WallNutPen написав:\\\ В итоге возможно что из-за вот таких двух мудаков теперь простым людям надо заморачиваться чтобы вывезти те же 50 тыс. долларов

Обожаю наш нарид: кто-то эвакуирует _все свое имущество_ (2 ляма) -- так он мудак. А когда за ним "простой пэрэсичный" тупо точно так же ломится, но с соткой -- так он "атличнэйшый пацан"...

Обожаю своих некоторых коллег по цеху. Намутили два ляма и решили, что стране больше ничего не должны
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:13

  Навуходоносор написав:
  _hunter написав:
  WallNutPen написав:\\\ В итоге возможно что из-за вот таких двух мудаков теперь простым людям надо заморачиваться чтобы вывезти те же 50 тыс. долларов

Обожаю наш нарид: кто-то эвакуирует _все свое имущество_ (2 ляма) -- так он мудак. А когда за ним "простой пэрэсичный" тупо точно так же ломится, но с соткой -- так он "атличнэйшый пацан"...

Обожаю своих некоторых коллег по цеху. Намутили два ляма и решили, что стране больше ничего не должны

С двумя лямами все понятно. Про "намученные" 50 тыщ что скажете? -- таки "атличнэйшый пацан"? :roll: -- я там 400тыщ не зря вспомнил (со средней З\П в 12 тыщ)...
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Подскажите, с гривневой карты за рубежом можно в банкомате снять местную валюту?
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 09:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Есть пидозрение, что они "забыли" задекларировать румынам на вьезде эти два ляма. Из достоверных источников, румыны этим зарабатывают. Поехали по "зеленому"... Вот и приехали. Тут все просто. Либо все декларировать, либо все прятать. 50\50 не канает. Я так думаю.
wadimk
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 10:11

  reef написав:Подскажите, с гривневой карты за рубежом можно в банкомате снять местную валюту?

Можно -- часто даже без комиса местного банка:
https://minfin.com.ua/2022/03/10/82095672/
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