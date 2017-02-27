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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9369937093719372
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:25

Генсек ООН прогнозирует массовый голод и крах продовольственной системы мира из-за войны в Украине.

⚡️Генсек ООН прогнозує масовий голод та крах продовольчої системи світу через війну в Україні. Як пояснив генсек ООН, війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на пальне, харчові продукти та транспорт. "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти масовому голоду та краху глобальної продовольчої системи", - підкреслив Антоніу Гутерреш.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 11:51

  reef написав:Подскажите, с гривневой карты за рубежом можно в банкомате снять местную валюту?

не рискуйте , может банкомат не вернуть карту , а горячая линия банка отвечает, карта не возратная, обращайтесь в свой банк
motilek
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:54

  _hunter написав:С двумя лямами все понятно. Про "намученные" 50 тыщ что скажете? -- таки "атличнэйшый пацан"? :roll: -- я там 400тыщ не зря вспомнил (со средней З\П в 12 тыщ)...

Скажу что 50 тыс вполне законно можно было накопить простому человеку за 10-15 лет покупая по немного на черный день. Можно было продать квартиру в больших городах за такую сумму. 50000 долларов на сегодня вполне адекватная сумма. Введённая раньше 10000 евро была больше для туристических целей. Для войны ИМХО надо было бы что-то корректировать. Простой пример - мой однокурсник сегодня приехал в Запорожье из разбомбленного Мариуполя. С ним не было связи с 5 марта. Сегодня аозвонил. Сам он ранен в спину - потерял много крови, его зашивали детские хирурги в том роддоме Марика, который на следующий день разбомбили. в его квартире давно нет стекол. Может уже нет и квартиры. Рассказывает очень много страшного. Так вот на руках у него около 60000 долларов. Хочет ехать на запад и по возможности отправить жену за границу. Что с валютой делать не понимает. Документы на снятую валюту естественно искать не стал. Готов купить справку банка на обмен задним числом. Уже хотел положить деньги на карту в банке, но мало кто из банков работает в субботу, опять таки встал вопрос а если вдруг с банком что? Про обещания президента гарантировать 100% вкладов знает, но считает это лютым трешем - отдать реальную валюту сейчас в расчете получить бумагой по непонятному курсу. А ещё неделю назад его жена вполне могла выехать с этой суммой. Но неделю назад из Марика было выехать невозможно. Говорит хрен с ним с бизнесом и квартирой, главное живой, но терять последнее не хочется
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 13:14

WallNutPen
а положить на карту банка, выехать и там уже снять или перевести на карту зарубежного банка?
Hennady
 
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  #<1 ... 9369937093719372
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