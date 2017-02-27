Додано: Суб 19 бер, 2022 12:54

_hunter написав: С двумя лямами все понятно. Про "намученные" 50 тыщ что скажете? -- таки "атличнэйшый пацан"? -- я там 400тыщ не зря вспомнил (со средней З\П в 12 тыщ)... С двумя лямами все понятно. Про "намученные" 50 тыщ что скажете? -- таки "атличнэйшый пацан"?-- я там 400тыщ не зря вспомнил (со средней З\П в 12 тыщ)...

Скажу что 50 тыс вполне законно можно было накопить простому человеку за 10-15 лет покупая по немного на черный день. Можно было продать квартиру в больших городах за такую сумму. 50000 долларов на сегодня вполне адекватная сумма. Введённая раньше 10000 евро была больше для туристических целей. Для войны ИМХО надо было бы что-то корректировать. Простой пример - мой однокурсник сегодня приехал в Запорожье из разбомбленного Мариуполя. С ним не было связи с 5 марта. Сегодня аозвонил. Сам он ранен в спину - потерял много крови, его зашивали детские хирурги в том роддоме Марика, который на следующий день разбомбили. в его квартире давно нет стекол. Может уже нет и квартиры. Рассказывает очень много страшного. Так вот на руках у него около 60000 долларов. Хочет ехать на запад и по возможности отправить жену за границу. Что с валютой делать не понимает. Документы на снятую валюту естественно искать не стал. Готов купить справку банка на обмен задним числом. Уже хотел положить деньги на карту в банке, но мало кто из банков работает в субботу, опять таки встал вопрос а если вдруг с банком что? Про обещания президента гарантировать 100% вкладов знает, но считает это лютым трешем - отдать реальную валюту сейчас в расчете получить бумагой по непонятному курсу. А ещё неделю назад его жена вполне могла выехать с этой суммой. Но неделю назад из Марика было выехать невозможно. Говорит хрен с ним с бизнесом и квартирой, главное живой, но терять последнее не хочется