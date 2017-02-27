|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:25
Генсек ООН прогнозирует массовый голод и крах продовольственной системы мира из-за войны в Украине.
⚡️Генсек ООН прогнозує масовий голод та крах продовольчої системи світу через війну в Україні. Як пояснив генсек ООН, війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на пальне, харчові продукти та транспорт. "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти масовому голоду та краху глобальної продовольчої системи", - підкреслив Антоніу Гутерреш.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11515
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1918 раз.
- Подякували: 2753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 11:51
reef написав:
Подскажите, с гривневой карты за рубежом можно в банкомате снять местную валюту?
не рискуйте , может банкомат не вернуть карту , а горячая линия банка отвечает, карта не возратная, обращайтесь в свой банк
-
motilek
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 21.03.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 12:54
_hunter написав:
С двумя лямами все понятно. Про "намученные" 50 тыщ что скажете? -- таки "атличнэйшый пацан"?
-- я там 400тыщ не зря вспомнил (со средней З\П в 12 тыщ)...
Скажу что 50 тыс вполне законно можно было накопить простому человеку за 10-15 лет покупая по немного на черный день. Можно было продать квартиру в больших городах за такую сумму. 50000 долларов на сегодня вполне адекватная сумма. Введённая раньше 10000 евро была больше для туристических целей. Для войны ИМХО надо было бы что-то корректировать. Простой пример - мой однокурсник сегодня приехал в Запорожье из разбомбленного Мариуполя. С ним не было связи с 5 марта. Сегодня аозвонил. Сам он ранен в спину - потерял много крови, его зашивали детские хирурги в том роддоме Марика, который на следующий день разбомбили. в его квартире давно нет стекол. Может уже нет и квартиры. Рассказывает очень много страшного. Так вот на руках у него около 60000 долларов. Хочет ехать на запад и по возможности отправить жену за границу. Что с валютой делать не понимает. Документы на снятую валюту естественно искать не стал. Готов купить справку банка на обмен задним числом. Уже хотел положить деньги на карту в банке, но мало кто из банков работает в субботу, опять таки встал вопрос а если вдруг с банком что? Про обещания президента гарантировать 100% вкладов знает, но считает это лютым трешем - отдать реальную валюту сейчас в расчете получить бумагой по непонятному курсу. А ещё неделю назад его жена вполне могла выехать с этой суммой. Но неделю назад из Марика было выехать невозможно. Говорит хрен с ним с бизнесом и квартирой, главное живой, но терять последнее не хочется
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:14
WallNutPen
а положить на карту банка, выехать и там уже снять или перевести на карту зарубежного банка?
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:39
Hennady написав:WallNutPen
а положить на карту банка, выехать и там уже снять или перевести на карту зарубежного банка?
Ну решать ему, но у вами озвученного есть ряд минусов. Во первых будут курсовые потери - на руках бакс, который снять в Европе не всегда можно. Во вторых лимиты. И со стороны наших банков и со стороны европейских. Но он изначально собирался класть на карту. Просто тут ещё и времени и у него особенно много. Они приехали в Запорожье утром и им надо уехать до 16, поскольку там объявили комендантский час на полтора дня. А ему ещё надо осколок со спины попытаться убрать. В Марике как он говорит, детские хирурги из роддома его только зашили. Сказали с осколком жить можно
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:49
WallNutPen
Зачем их сразу снимать за рубежом - у них же будет 30 тыс., которые можно провезти наличкой. Остальные: заходит в банк, карта и сразу пополняет - 30 минут. В онлайне оформляет депозит, который компенсирует курсовую разницу.
Как вариант.
-
Hennady
-
-
- Повідомлень: 175
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 13:56
Hennady написав:WallNutPen
Зачем их сразу снимать за рубежом - у них же будет 30 тыс., которые можно провезти наличкой. Остальные: заходит в банк, карта и сразу пополняет - 30 минут. В онлайне оформляет депозит, который компенсирует курсовую разницу.
Как вариант.
Не пойму как у них будет 30тыс. Его не выпустят. Ребенок взрослый живёт в другой стране. Очень далеко. Да и депозит... Риск того что банка уже не будет когда закончится есть всегда. В военное время этот риск значительно выше. Но мне сложно обсуждать что либо от его лица. Я привел пример конкретной жизненной ситуацией г которой знаю что это правда в ответ на комментарии другого форумчанина о пересичных и о законности наличия у переселенцев сумм в 50000 баксов
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 80
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 бер, 2022 14:02
vitaliian написав:
Генсек ООН прогнозирует массовый голод и крах продовольственной системы мира из-за войны в Украине.
⚡️Генсек ООН прогнозує масовий голод та крах продовольчої системи світу через війну в Україні. Як пояснив генсек ООН, війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на пальне, харчові продукти та транспорт. "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти масовому голоду та краху глобальної продовольчої системи", - підкреслив Антоніу Гутерреш.
Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1618
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2010 раз.
- Подякували: 258 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30301
|24477473
|
Суб 19 бер, 2022 14:45
anis
|
|1434
|6990450
|
|
|7970
|22050561
|
Пон 28 лют, 2022 11:14
ЛОБ
|