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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 бер, 2022 16:04
Хомякоид написав:
Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще.
Приезжайте, у нас есть, только немного дороже чем у вас.
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