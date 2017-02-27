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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 бер, 2022 16:04
Хомякоид написав:
Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще.
Приезжайте, у нас есть, только немного дороже чем у вас.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 16:35
Хомякоид написав: vitaliian написав:
Генсек ООН прогнозирует массовый голод и крах продовольственной системы мира из-за войны в Украине.
⚡️Генсек ООН прогнозує масовий голод та крах продовольчої системи світу через війну в Україні. Як пояснив генсек ООН, війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на пальне, харчові продукти та транспорт. "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти масовому голоду та краху глобальної продовольчої системи", - підкреслив Антоніу Гутерреш.
Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще.
А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 16:44
WallNutPen написав:
Полагаю, что возможно из-за этого случая НБУ принял решение вернуть декларирование.
Конечно нет.
Лаг в 2 недели на безлимитный вывоз награбленого дали мажорам, депутатам и пр. властьимущим. Для пересичных форточка уже закрыта.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 16:49
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що завдяки міжнародній підтримці резерви Національного банку зараз вищі, ніж до війни.
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greenozon
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Додано: Суб 19 бер, 2022 16:55
reef Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые
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Tico
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Додано: Суб 19 бер, 2022 16:59
greenozon написав:
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що завдяки міжнародній підтримці резерви Національного банку зараз вищі, ніж до війни.
А может завдяки остановке импорта, кроме критического, и фиксации курса (не нужно тратиться на интервенции)?
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Додано: Суб 19 бер, 2022 17:45
Здравствуй мой любимый форум !!!!!
Привет "бродяги" грешные и не грешные !
Всем Здоровья и Веры КРЕПКОЙ в нашу ПОБЕДУ!
Хоть и пенсионер , но я служу Украине !
Мне повезло , меня призвали и я приношу пользу , а не обгаживаюсь возле ящика от новостей .
Ничего нового .....служу по своей части .
Желаю всем Любви и Удачи !
Всем !
.....и уехавшим и оставшимся ....
Когда нет боев , с удовольствием читаю форум , но суко интернет мало доступен ,,,,,,
Пролоджи , эдвард , витамин , и все другие пишите больше , а то скучно .
Все, побежал к детворе, которая воюет и побеждает ,
Быть добру ,
Извините , что так нахрапом дорвался , выдалась возможность
С Уважением , семинарист Холява .
РЫ СЫ
СИБАРИТ дружище , Спасибо !
Извините , но вы тоже пишите про дело банковское . я буду важно раздувать щеки и всем пересказывать ВАШИ фразы .
С Уважением .
Востаннє редагувалось холява
в Суб 19 бер, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Суб 19 бер, 2022 17:46
vitaliian написав:
Генсек ООН прогнозирует массовый голод и крах продовольственной системы мира из-за войны в Украине.
⚡️Генсек ООН прогнозує масовий голод та крах продовольчої системи світу через війну в Україні. Як пояснив генсек ООН, війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на пальне, харчові продукти та транспорт. "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти масовому голоду та краху глобальної продовольчої системи", - підкреслив Антоніу Гутерреш.
Америка девальвує долар, а з ним і свій борг знецінює номінований в тих таки доларах. Хитро придумано.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 17:54
холява
сейчас, в основном тут сидим:Напад росії і білорусі на Україну
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edvardd
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Додано: Суб 19 бер, 2022 17:55
холява написав:
Здравствуй мой любимый форум !!!!!
Привет "бродяги" грешные и не грешные !
Всем Здоровья и Веры КРЕПКОЙ в нашу ПОБЕДУ!
Хоть и пенсионер , но я служу Украине !
Мне повезло , меня призвали и я приношу пользу , а не обгаживаюсь возле ящика от новостей .
Ничего нового .....служу по своей части .
Желаю всем Любви и Удачи !
Всем !
.....и уехавшим и оставшимся ....
Когда нет боев , с удовольствием читаю форум , но суко интернет мало доступен ,,,,,,
Пролоджи , эдвард , витамин , и все другие пишите больше , а то скучно .
Все, побежал к детворе, которая воюет и побеждает ,
Быть добру ,
Извините , что так нахрапом дорвался , выдалась возможность
С Уважением , семинарист Холява .
РЫ СЫ
СИБАРИТ дружище , Спасибо !
Извините , но вы тоже пишите про дело банковское . я буду важно раздувать щеки и всем пересказывать ВАШИ фразы .
С Уважением .
холява. Я Вас Уважаю! Респект Вам!
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