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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9371937293739374>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:04

  Хомякоид написав: Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще.

Приезжайте, у нас есть, только немного дороже чем у вас.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:35

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:Генсек ООН прогнозирует массовый голод и крах продовольственной системы мира из-за войны в Украине.

⚡️Генсек ООН прогнозує масовий голод та крах продовольчої системи світу через війну в Україні. Як пояснив генсек ООН, війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на пальне, харчові продукти та транспорт. "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти масовому голоду та краху глобальної продовольчої системи", - підкреслив Антоніу Гутерреш.


Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще.


А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.
DM76
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  WallNutPen написав:Полагаю, что возможно из-за этого случая НБУ принял решение вернуть декларирование.

Конечно нет.
Лаг в 2 недели на безлимитный вывоз награбленого дали мажорам, депутатам и пр. властьимущим. Для пересичных форточка уже закрыта.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:49

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що завдяки міжнародній підтримці резерви Національного банку зараз вищі, ніж до війни.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:55

reef Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые
Tico
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 16:59

  greenozon написав:Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що завдяки міжнародній підтримці резерви Національного банку зараз вищі, ніж до війни.

А может завдяки остановке импорта, кроме критического, и фиксации курса (не нужно тратиться на интервенции)?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:45

Здравствуй мой любимый форум !!!!!
Привет "бродяги" грешные и не грешные !
Всем Здоровья и Веры КРЕПКОЙ в нашу ПОБЕДУ!
Хоть и пенсионер , но я служу Украине !
Мне повезло , меня призвали и я приношу пользу , а не обгаживаюсь возле ящика от новостей .
Ничего нового .....служу по своей части .
Желаю всем Любви и Удачи !
Всем !
.....и уехавшим и оставшимся ....
Когда нет боев , с удовольствием читаю форум , но суко интернет мало доступен ,,,,,,
Пролоджи , эдвард , витамин , и все другие пишите больше , а то скучно .
Все, побежал к детворе, которая воюет и побеждает ,
Быть добру ,
Извините , что так нахрапом дорвался , выдалась возможность
С Уважением , семинарист Холява .

РЫ СЫ
СИБАРИТ дружище , Спасибо !
Извините , но вы тоже пишите про дело банковское . я буду важно раздувать щеки и всем пересказывать ВАШИ фразы .
С Уважением .
Востаннє редагувалось холява в Суб 19 бер, 2022 17:54, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:46

  vitaliian написав:Генсек ООН прогнозирует массовый голод и крах продовольственной системы мира из-за войны в Украине.

⚡️Генсек ООН прогнозує масовий голод та крах продовольчої системи світу через війну в Україні. Як пояснив генсек ООН, війна в Україні вже руйнує ланцюги постачання. Тому відбувається різке зростання цін на пальне, харчові продукти та транспорт. "Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти масовому голоду та краху глобальної продовольчої системи", - підкреслив Антоніу Гутерреш.

Америка девальвує долар, а з ним і свій борг знецінює номінований в тих таки доларах. Хитро придумано.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:54

холява
сейчас, в основном тут сидим:
Напад росії і білорусі на Україну
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:55

  холява написав:Здравствуй мой любимый форум !!!!!
Привет "бродяги" грешные и не грешные !
Всем Здоровья и Веры КРЕПКОЙ в нашу ПОБЕДУ!
Хоть и пенсионер , но я служу Украине !
Мне повезло , меня призвали и я приношу пользу , а не обгаживаюсь возле ящика от новостей .
Ничего нового .....служу по своей части .
Желаю всем Любви и Удачи !
Всем !
.....и уехавшим и оставшимся ....
Когда нет боев , с удовольствием читаю форум , но суко интернет мало доступен ,,,,,,
Пролоджи , эдвард , витамин , и все другие пишите больше , а то скучно .
Все, побежал к детворе, которая воюет и побеждает ,
Быть добру ,
Извините , что так нахрапом дорвался , выдалась возможность
С Уважением , семинарист Холява .

РЫ СЫ
СИБАРИТ дружище , Спасибо !
Извините , но вы тоже пишите про дело банковское . я буду важно раздувать щеки и всем пересказывать ВАШИ фразы .
С Уважением .

холява. Я Вас Уважаю! Респект Вам!
Investor_K
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