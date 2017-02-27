Додано: Суб 19 бер, 2022 17:45

Здравствуй мой любимый форум !!!!!

Привет "бродяги" грешные и не грешные !

Всем Здоровья и Веры КРЕПКОЙ в нашу ПОБЕДУ!

Хоть и пенсионер , но я служу Украине !

Мне повезло , меня призвали и я приношу пользу , а не обгаживаюсь возле ящика от новостей .

Ничего нового .....служу по своей части .

Желаю всем Любви и Удачи !

Всем !

.....и уехавшим и оставшимся ....

Когда нет боев , с удовольствием читаю форум , но суко интернет мало доступен ,,,,,,

Пролоджи , эдвард , витамин , и все другие пишите больше , а то скучно .

Все, побежал к детворе, которая воюет и побеждает ,

Быть добру ,

Извините , что так нахрапом дорвался , выдалась возможность

С Уважением , семинарист Холява .



РЫ СЫ

СИБАРИТ дружище , Спасибо !

Извините , но вы тоже пишите про дело банковское . я буду важно раздувать щеки и всем пересказывать ВАШИ фразы .

С Уважением .