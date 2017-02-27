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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 бер, 2022 17:59
Хомякоид написав:
Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще
у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:00
холява спасибо что вы с нами, что не забываете. Надо друг друга поддерживать, хотя бы добрым словом.
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:23
Собственно про валюту. В Харькове на субботу было 33/35, вчера кстати тоже, хотя вчера норовили купить по 32. Однако, стабильность.
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Адидасов
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:41
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще
у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.
Это где так жестко?
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Investor_K
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Додано: Суб 19 бер, 2022 18:52
Investor_K написав:
Это где так жестко
юг Украины, это не жёстко, неделю назад только яблоки были, конфеты, напитки, замороженная рыба, майонез и колбаса от 300 грн. В аптеках не было даже цитрамона
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 19 бер, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:00
vitaliian написав:
у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.
Нова пошта не працює? Якщо працює можу відправити набір необхідних продуктів які зможу купити, можна список відправити в о\п. Долар у нас по 34 на чорному ринку
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:03
холява написав:
Мне повезло , меня призвали
От цю фразу не всі тутешні зрозуміють, 100%, що не всі.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:16
Василь-Рівне написав: холява написав:
Мне повезло , меня призвали
От цю фразу не всі тутешні зрозуміють, 100%, що не всі.
А мене відфутболили
Вранці 04.03 прийшов в військомат. Послухали, біля входу, а потім спитали
-Дядьку, скільки Вам років?
(пропускаю частину розмови, хоч ще не 60)
-Ідіть додому. Буде потреба, викличуть.
Чогось тоді згадався Дід Панас "Отака ... малята."
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ТИХИЙ
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:25
⚡️После боя в пригороде столицы местный житель скидывал тела оккупантов в воронку от мины и присыпал землей
Теперь поисковая команда собирает эти трупы, чтобы обменять на украинских пленных. За 6-7 погибших российских военных вернут двух живых украинцев.
в точности как курс рубля к гривне 1:3,5 экономические законы универсальны...даже в таком деле
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vitaliian
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:27
Василь-Рівне написав: vitaliian написав:
у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.
Нова пошта не працює? Якщо працює можу відправити набір необхідних продуктів які зможу купити, можна список відправити в о\п. Долар у нас по 34 на чорному ринку
Спасибо, пока всё норм. Я давно собирался немного лишнего веса скинуть. Запасы чая пока ещё есть.
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vitaliian
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Пон 28 лют, 2022 11:14
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