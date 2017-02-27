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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9372937393749375>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 17:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Хомякоид написав:Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще
у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:00

холява спасибо что вы с нами, что не забываете. Надо друг друга поддерживать, хотя бы добрым словом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Собственно про валюту. В Харькове на субботу было 33/35, вчера кстати тоже, хотя вчера норовили купить по 32. Однако, стабильность.
Адидасов
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:41

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще
у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.

Это где так жестко?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Это где так жестко
юг Украины, это не жёстко, неделю назад только яблоки были, конфеты, напитки, замороженная рыба, майонез и колбаса от 300 грн. В аптеках не было даже цитрамона
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 19 бер, 2022 18:55, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.

Нова пошта не працює? Якщо працює можу відправити набір необхідних продуктів які зможу купити, можна список відправити в о\п. Долар у нас по 34 на чорному ринку
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Мне повезло , меня призвали

От цю фразу не всі тутешні зрозуміють, 100%, що не всі.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:16

  Василь-Рівне написав:
  холява написав:Мне повезло , меня призвали

От цю фразу не всі тутешні зрозуміють, 100%, що не всі.

А мене відфутболили :roll:
Вранці 04.03 прийшов в військомат. Послухали, біля входу, а потім спитали
-Дядьку, скільки Вам років?
(пропускаю частину розмови, хоч ще не 60)
-Ідіть додому. Буде потреба, викличуть.
Чогось тоді згадався Дід Панас "Отака ... малята."
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:25

⚡️После боя в пригороде столицы местный житель скидывал тела оккупантов в воронку от мины и присыпал землей

Теперь поисковая команда собирает эти трупы, чтобы обменять на украинских пленных. За 6-7 погибших российских военных вернут двух живых украинцев.
в точности как курс рубля к гривне 1:3,5 экономические законы универсальны...даже в таком деле
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:27

  Василь-Рівне написав:
  vitaliian написав:у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.

Нова пошта не працює? Якщо працює можу відправити набір необхідних продуктів які зможу купити, можна список відправити в о\п. Долар у нас по 34 на чорному ринку

Спасибо, пока всё норм. Я давно собирался немного лишнего веса скинуть. Запасы чая пока ещё есть.
vitaliian
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