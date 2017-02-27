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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 бер, 2022 19:39
vitaliian написав:
Я давно собирался немного лишнего веса скинуть.
На аватарке у Вас лицо очень изморенное
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Investor_K
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:50
vitaliian написав:
чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках
Ну, ми тільки в пакетиках і запарюємо
- правда, в основному - польський))
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Додано: Суб 19 бер, 2022 19:51
vitaliian написав: Хомякоид написав:
Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще
у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.
я по секрету скажу, что на базаре есть всё, вопрос цены, я сегодня наоборот купил мусор в одноразовых пакетиках, и газовую горелку с баллоном, такое легче заваривать..., кстати теперь, понимаете, зачем я солнечные панели ставил?
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edvardd
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Додано: Суб 19 бер, 2022 20:30
vitaliian написав: Investor_K написав:
Это где так жестко
юг Украины, это не жёстко, неделю назад только яблоки были, конфеты, напитки, замороженная рыба, майонез и колбаса от 300 грн. В аптеках не было даже цитрамона
У нас вообще почти нет ничего, Луганская обл., за хлеб дерутся, как говорят правый сектор разгоняет, а по факту наши местные шахтеры из теробороны.
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DM76
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:02
vitaliian написав: edvardd написав:
стати теперь, понимаете, зачем я солнечные панели ставил?
теперь понимаю. Собираюсь купить 50 упаковок сухого спирта. Я в прошлом турист может в будущем пригодиться, запаха от него в помещении нет, таблетку можно затушить и использовать повторно, пропановый баллон конечно эффективнее, но не везде его заправляют и мороки при переездах с ним больше.
Так сухой спирт вообще нигде не заправляют. И какие проблемы при переездах с 10-ти литровым баллоном???
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_hunter
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:08
DM76 написав:
А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.
Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.
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Хомякоид
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