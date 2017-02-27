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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9373937493759376>
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Я давно собирался немного лишнего веса скинуть.
На аватарке у Вас лицо очень изморенное
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:48

Колись казали - "курс ракетою...." - а воно он як вийшло :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках

Ну, ми тільки в пакетиках і запарюємо ;) - правда, в основному - польський))
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:51

  vitaliian написав:
  Хомякоид написав:Вторую неделю в Германии нет ни подсолнечного ни рапсового масла.
Нет от слова вообще
у нас начали появляться продукты, я сегодня купил овсянку, а чая как не было так и нет, только мусор в одноразовых пакетиках.

я по секрету скажу, что на базаре есть всё, вопрос цены, я сегодня наоборот купил мусор в одноразовых пакетиках, и газовую горелку с баллоном, такое легче заваривать..., кстати теперь, понимаете, зачем я солнечные панели ставил?
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  edvardd написав:стати теперь, понимаете, зачем я солнечные панели ставил?
теперь понимаю. Собираюсь купить 50 упаковок сухого спирта. Я в прошлом турист может в будущем пригодиться, запаха от него в помещении нет, таблетку можно затушить и использовать повторно, пропановый баллон конечно эффективнее, но не везде его заправляют и мороки при переездах с ним больше.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 20:30

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Это где так жестко
юг Украины, это не жёстко, неделю назад только яблоки были, конфеты, напитки, замороженная рыба, майонез и колбаса от 300 грн. В аптеках не было даже цитрамона


У нас вообще почти нет ничего, Луганская обл., за хлеб дерутся, как говорят правый сектор разгоняет, а по факту наши местные шахтеры из теробороны.
DM76
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:02

  vitaliian написав:
  edvardd написав:стати теперь, понимаете, зачем я солнечные панели ставил?
теперь понимаю. Собираюсь купить 50 упаковок сухого спирта. Я в прошлом турист может в будущем пригодиться, запаха от него в помещении нет, таблетку можно затушить и использовать повторно, пропановый баллон конечно эффективнее, но не везде его заправляют и мороки при переездах с ним больше.

Так сухой спирт вообще нигде не заправляют. И какие проблемы при переездах с 10-ти литровым баллоном???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:08

  DM76 написав:


А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.


Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:12

  Хомякоид написав:
  DM76 написав:


А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.


Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.


5 евро/л оливковое это extra virgin, а 1,7 евро/л подсолнечное это бодяга, а не масло, поинтересуйтесь сколько стоит холодный отжим подсолнечное, будете удивлены). Оно как минимум не дешевле от оливкого, а скажу что даже дороже)
DM76
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:15

  Хомякоид написав:
  DM76 написав:


А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.


Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.

Это надо было уезжать с Родины, чтобы теперь над каждым евроцентом дрожать? Это нищебродство хуже онанизма.
Investor_K
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