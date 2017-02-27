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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9373937493759376
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:18

  Хомякоид написав:
  DM76 написав:


А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.


Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.

А зачем еду жарить??? -- так-то продукты и на костре обжигать можно -- если совсем в крайности вдаваться. Но если с диетологом пообщаться -- окажется, что и оливкового масла -- для салатов -- в рационе вполне достаточно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:24

  _hunter написав:
  Хомякоид написав:
  DM76 написав:


А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.


Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.

А зачем еду жарить??? -- так-то продукты и на костре обжигать можно -- если совсем в крайности вдаваться. Но если с диетологом пообщаться -- окажется, что и оливкового масла -- для салатов -- в рационе вполне достаточно...

Та бред эти все диетологи, жареная еда на оливковом масле extra virgin это класс, я лично не могу долго без жареного, все равно хочется и чем больше масла, тем полезней, для жарки масло жалеть нельзя, при малом его количестве начинается дымление канцерогены выделяться, нужно чтобы плавало в масле) Вот как раз салат с оливковым маслом - это полная чушь, хуже нет применения его - или просто овощи есть или со сметаной. У меня бабуля 90 лет прожила, воду из под крана пила всю жизнь)
DM76
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  DM76 написав:У меня бабуля 90 лет прожила, воду из под крана пила всю жизнь)

А якби не пила воду з під крану прожила би 110 років!
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:39

  Василь-Рівне написав:
  DM76 написав:У меня бабуля 90 лет прожила, воду из под крана пила всю жизнь)

А якби не пила воду з під крану прожила би 110 років!

Это не есть факт, проверить невозможно)
DM76
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 21:57

  DM76 написав:
  Хомякоид написав:
  DM76 написав:


А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.


Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.


5 евро/л оливковое это extra virgin, а 1,7 евро/л подсолнечное это бодяга, а не масло, поинтересуйтесь сколько стоит холодный отжим подсолнечное, будете удивлены). Оно как минимум не дешевле от оливкого, а скажу что даже дороже)

вот не надо только свистеть, холодный отжим подсолнечное, на базаре продавали до войны по 50 грн литр
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:12

  Tico написав:reef Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые

Я сейчас в Норвегии, на данный момент в подвешенном состоянии. Мелкие покупки оплачиваю картами, тестирую: Укрсиббанк и А-банк курс 3,3 к кроне, а Кредит Агриколь - 3,26. Но есть опасение, что курс гривны подскочит и, может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?
reef
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:15

  vitaliian написав:теперь понимаю. Собираюсь купить 50 упаковок сухого спирта. Я в прошлом турист может в будущем пригодиться, запаха от него в помещении нет, таблетку можно затушить и использовать повторно, пропановый баллон конечно эффективнее, но не везде его заправляют и мороки при переездах с ним больше.

Є універсальні туристичні пальники на бензин, керосин, газ. Було би що готувати, і жити можна.
Mirax
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:19

  Mirax написав:
  vitaliian написав:теперь понимаю. Собираюсь купить 50 упаковок сухого спирта. Я в прошлом турист может в будущем пригодиться, запаха от него в помещении нет, таблетку можно затушить и использовать повторно, пропановый баллон конечно эффективнее, но не везде его заправляют и мороки при переездах с ним больше.

Є універсальні туристичні пальники на бензин, керосин, газ. Було би що готувати, і жити можна.

Бензин керосин воняют и огнеопасны. Можно самому поджарится.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  DM76 написав:нас вообще почти нет ничего, Луганская обл., за хлеб дерутся, как говорят правый сектор разгоняет, а по факту наши местные шахтеры из теробороны.
пипец. Почему не уедете?
  Investor_K написав:Это надо было уезжать с Родины, чтобы теперь над каждым евроцентом дрожать? Это нищебродство хуже онанизма.
может он за идею уехал дрожать и страдать?
  reef написав:может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?
и завести карту местного банка чтобы не париться с наличкой. Деньги нужно хранить в той валюте в которой номинированы ваши расходы (к гривне это не относится, её постоянно роняют).
vitaliian
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