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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 бер, 2022 21:18
Хомякоид написав: DM76 написав:
А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.
Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.
А зачем еду жарить??? -- так-то продукты и на костре обжигать можно -- если совсем в крайности вдаваться. Но если с диетологом пообщаться -- окажется, что и оливкового масла -- для салатов -- в рационе вполне достаточно...
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_hunter
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:24
_hunter написав: Хомякоид написав: DM76 написав:
А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.
Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.
А зачем еду жарить??? -- так-то продукты и на костре обжигать можно -- если совсем в крайности вдаваться. Но если с диетологом пообщаться -- окажется, что и оливкового масла -- для салатов -- в рационе вполне достаточно...
Та бред эти все диетологи, жареная еда на оливковом масле extra virgin это класс, я лично не могу долго без жареного, все равно хочется и чем больше масла, тем полезней, для жарки масло жалеть нельзя, при малом его количестве начинается дымление канцерогены выделяться, нужно чтобы плавало в масле) Вот как раз салат с оливковым маслом - это полная чушь, хуже нет применения его - или просто овощи есть или со сметаной. У меня бабуля 90 лет прожила, воду из под крана пила всю жизнь)
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DM76
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:38
DM76 написав:
У меня бабуля 90 лет прожила, воду из под крана пила всю жизнь)
А якби не пила воду з під крану прожила би 110 років!
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:39
Василь-Рівне написав: DM76 написав:
У меня бабуля 90 лет прожила, воду из под крана пила всю жизнь)
А якби не пила воду з під крану прожила би 110 років!
Это не есть факт, проверить невозможно)
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DM76
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Додано: Суб 19 бер, 2022 21:57
DM76 написав: Хомякоид написав: DM76 написав:
А зачем кому-то подсолнечное и рапсовое масло нужно? Я никогда не понимал этого, если есть оливковое.
Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.
5 евро/л оливковое это extra virgin, а 1,7 евро/л подсолнечное это бодяга, а не масло, поинтересуйтесь сколько стоит холодный отжим подсолнечное, будете удивлены). Оно как минимум не дешевле от оливкого, а скажу что даже дороже)
вот не надо только свистеть, холодный отжим подсолнечное, на базаре продавали до войны по 50 грн литр
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edvardd
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Додано: Суб 19 бер, 2022 22:12
Tico написав:reef
Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые
Я сейчас в Норвегии, на данный момент в подвешенном состоянии. Мелкие покупки оплачиваю картами, тестирую: Укрсиббанк и А-банк курс 3,3 к кроне, а Кредит Агриколь - 3,26. Но есть опасение, что курс гривны подскочит и, может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?
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reef
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Додано: Суб 19 бер, 2022 22:15
vitaliian написав:
теперь понимаю. Собираюсь купить 50 упаковок сухого спирта. Я в прошлом турист может в будущем пригодиться, запаха от него в помещении нет, таблетку можно затушить и использовать повторно, пропановый баллон конечно эффективнее, но не везде его заправляют и мороки при переездах с ним больше.
Є універсальні туристичні пальники на бензин, керосин, газ. Було би що готувати, і жити можна.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 22:19
Mirax написав: vitaliian написав:
теперь понимаю. Собираюсь купить 50 упаковок сухого спирта. Я в прошлом турист может в будущем пригодиться, запаха от него в помещении нет, таблетку можно затушить и использовать повторно, пропановый баллон конечно эффективнее, но не везде его заправляют и мороки при переездах с ним больше.
Є універсальні туристичні пальники на бензин, керосин, газ. Було би що готувати, і жити можна.
Бензин керосин воняют и огнеопасны. Можно самому поджарится.
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Додано: Суб 19 бер, 2022 22:21
DM76 написав:
нас вообще почти нет ничего, Луганская обл., за хлеб дерутся, как говорят правый сектор разгоняет, а по факту наши местные шахтеры из теробороны.
пипец. Почему не уедете?
Investor_K написав:
Это надо было уезжать с Родины, чтобы теперь над каждым евроцентом дрожать? Это нищебродство хуже онанизма.
может он за идею уехал дрожать и страдать?
reef написав:
может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?
и завести карту местного банка чтобы не париться с наличкой. Деньги нужно хранить в той валюте в которой номинированы ваши расходы (к гривне это не относится, её постоянно роняют).
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