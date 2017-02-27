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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 бер, 2022 00:11
reef написав: Tico написав:reef
Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые
Я сейчас в Норвегии, на данный момент в подвешенном состоянии. Мелкие покупки оплачиваю картами, тестирую: Укрсиббанк и А-банк курс 3,3 к кроне, а Кредит Агриколь - 3,26. Но есть опасение, что курс гривны подскочит и, может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?
Чому не відкрити рахунок в кронах на місці?
Наскільки я в темі, то в скандинавських країнах готівка дуже мало ходить.
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