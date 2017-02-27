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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9374937593769377
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 00:11

  reef написав:
  Tico написав:reef Да, курсы у всех банков разные, конвертация по курсу банка плюс 1,5-2% в завис от банка. Магазины без комиссии. Проверено на Румынии и Германии, там знакомые

Я сейчас в Норвегии, на данный момент в подвешенном состоянии. Мелкие покупки оплачиваю картами, тестирую: Укрсиббанк и А-банк курс 3,3 к кроне, а Кредит Агриколь - 3,26. Но есть опасение, что курс гривны подскочит и, может быть стоит снять кроны, чтобы зафиксировать курс?

Чому не відкрити рахунок в кронах на місці?
Наскільки я в темі, то в скандинавських країнах готівка дуже мало ходить.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 06:23

  vitaliian написав:
  Mirax написав:Є універсальні туристичні пальники на бензин, керосин, газ. Було би що готувати, і жити можна.

Бензин керосин воняют и огнеопасны. Можно самому поджарится.

Це воно до першої бомби воняет, а далі нормально.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 06:38

  Mirax написав:
  vitaliian написав:
  Mirax написав:Є універсальні туристичні пальники на бензин, керосин, газ. Було би що готувати, і жити можна.

Бензин керосин воняют и огнеопасны. Можно самому поджарится.

Це воно до першої бомби воняет, а далі нормально.

он прав, дома надо держать минимум лёгкой горючки, я коктейли молотова химические сделал...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 06:38

  Mirax написав:Це воно до першої бомби воняет, а далі нормально
Видел горящие без всяких бомб туристические палатки просто от разлитого керосина или неисправного примуса. А от сухого горючего ещё ничего не сгорело, оно само загорается не сразу. Запасайтесь водой питьевой и консервами, без света и гаджетов можно жить, и даже без еды недолго.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 07:41

  DM76 написав:
  _hunter написав:
  Хомякоид написав: Жарить можно и на оливковом, но подсолнечное стоит 1.70 евро а оливковое в районе 5 евро литр.

А зачем еду жарить??? -- так-то продукты и на костре обжигать можно -- если совсем в крайности вдаваться. Но если с диетологом пообщаться -- окажется, что и оливкового масла -- для салатов -- в рационе вполне достаточно...

Та бред эти все диетологи, жареная еда на оливковом масле extra virgin это класс, я лично не могу долго без жареного, все равно хочется и чем больше масла, тем полезней, \\\

Сильное заявление. :lol: Главное аргументированное...

Понимаю. Еще, слышал, бывают люди, которые без сахара/курева/алкоголя долго не могут. Но я говорил о полезной/здоровой пищще -- при чем тут проблемы самоконтроля?
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  #<1 ... 9374937593769377
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